O njem je spregovorila dame Judi Dench na filmskem festivalu v španskem San Sebastianu. Dejala je, da je Kevin Spacey njen prijatelj, ki ji je pomagal še posebno v času, ko ji je umrl mož. »Ne glede na to, kaj je storil, ne morem odobravati tega, da so ga dobesedno odrezali od igranja,« je dejala 83-letna igralka. Način, na katerega so ga izbrisali iz filma, se ji zdi nevaren precedens: »Bomo zdaj brskali po preteklosti in vsakogar, ki se je grdo obnašal, izbrisali iz filma? Jih bomo izbrisali iz filmske zgodovine? Ne vem za okoliščine obtožb proti njemu, a vem, da je zelo dober igralec.« Njene izjave so naletele na različne odzive: nekateri se popolnoma strinjajo s tem, da je spregovorila o neprimernosti brisanja igralcev iz filmov, drugim se zdi neprimerna njena podpora Spaceyju. Legendarna igralka je vedno zelo neposredna in zmeraj pove, kar si misli. Poleg tega, da ima rada drevesa na svoji posesti, tudi neumorno snema. V Španiji je priznala, zakaj: sprejme vsako vlogo, ki ji jo ponudijo, ker se boji trenutka, ko ji ne bodo več ponujali filmskih vlog. Trenutno denimo igra v vohunskem trilerju Red Joan.