Njeni prvi spomini na drevesa so vezani na kutino, ki jo je na dvorišču hiše posadil njen oče. »Tako rad je imel to drevo, da smo na koncu okoli drevesa raztresli njegov pepel,« je razložila v dokumentarcu, kjer jo popeljejo tudi do enega najstarejših dreves v Angliji, 15.000 let stare tise. Ob njej je igralka spoznala, da so drevesa priče zgodovine. Prav tako so jo naučili, kako lahko posluša drevesne glasove, nad čemer je bila navdušena. S stetoskopom tako v filmu posluša pretakanje drevesnih sokov in se čudi. »Prepričana sem, da so drevesa moja razširjena družina,« je razložila igralka, ki bo prihodnje leto igrala v filmu Artemis Fowl, režiral ga bo Kenneth Branagh.