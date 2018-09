Po trčenju z drugim vozilom prevozil še rdečo luč in trčil v semafor

Ljubljanski policisti so ponoči obravnavali 31-letnega voznika, ki je bil najprej udeležen v trčenju z drugim vozilom, nato pa je v križišče zapeljal skozi rdečo luč in sunkovito trčil v semafor. V nesreči je bil hudo poškodovan in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.