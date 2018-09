Točkovna razlika med vodilnim dvojcem Mariborom in Olimpijo se je po desetem krogu v prvi slovenski nogometni ligi povečala na šest točk. Štajerci doma niso imeli težav proti Rudarju, Ljubljančani pa so v razburljivem derbiju remizirali z Gorico. To je bil prvi neodločen izid za novega ljubljanskega trenerja Zorana Barišića, ki je pred tem nanizal tri zmage.

Sorčan in Lipušček v bolnišnico

Olimpija je silovito odprla derbi z Gorico in bila že v peti minuti blizu vodstva, ko je Rok Kronaveter sprožil z roba kazenskega prostora, a se je žoga dvakrat odbila od prečke nazaj v polje. Ljubljančani so narekovali ritem igre, a bili neučinkoviti, saj so gostje tako uspešno zapirali vse poti do svojega gola, da Olimpija do odmora niti enkrat ni sprožila v okvir vrat. V Stožicah je vsem zastal dih tik pred koncem prvega polčasa, ko sta v eni od akcij z glavama silovito trčila mlada reprezentanta iz goriških vrst, vratar Gregor Sorčan in branilec Žiga Lipušček. Sorčanu so nemudoma pritrdili opornico za vrat, oba pa sta zapustila stadion in odšla na preiskave v bolnišnico. Po prvih neuradnih informacijah iz goriškega tabora sta med drugim utrpela pretres možganov, goriški trener Miran Srebrnič pa je moral nenadejano poseči po dveh menjavah.

Oslabljena in psihološko načeta Gorica se je pogumno upirala Olimpiji tudi v nadaljevanju in si prislužila vodstvo. Uroš Celcer je iz prostega strela stresel prečko, a se je žoga podobno kot v prvem polčasu odbila proti golovi črti, mariborski sodnik Andrej Žnidaršič pa je v kočljivi situaciji tokrat priznal zadetek za goste. Zaspane Ljubljančane je zaostanek predramil, da so zaigrali agresivneje. Akcije pred goriškimi vrati so se vrstile druga za drugo, da so gostje tudi z golove črte izbijali poskuse Olimpije. Ljubljančanom je uspelo izenačiti šele iz enajstmetrovke, potem ko je branilec Kavčič igral z roko v kazenskem prostoru, Kronaveter pa je zanesljivo izvedel kazenski strel. Ljubljančani so krenili na vse ali nič, a pozabili na obrambo, ki je v izdihljajih tekme povsem zaspala in Andriji Filipoviću omogočila zadetek za novo goriško vodstvo. Ko je že vse kazalo na zmago gostov, je udaril Jucie Lupeta in se v sodnikovem podaljšku izkazal za jokerja s klopi. »Moramo biti zadovoljni s točko, saj smo zadeli šele na koncu. Nismo bili pravi, nekaj nam je zmanjkalo,« je dejal Rok Kronaveter.

Vprašanje ni bilo, ali bo Rudar zdržal in ponovil, kar je v Ljudskem vrtu uspelo Muri, Celju in Domžalam. Vprašanje je bilo kmalu samo še, kdaj bodo knapi dokončno padli. Odgovor? V drugem polčasu. Maribor je tudi s premešano postavo naposled še drugič letos zmagal v Ljudskem vrtu.