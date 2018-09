Nemčija je zadnje veliko nogometno tekmovanje gostila leta 2006, in sicer svetovno prvenstvo, ki ga je gostila tudi leta 1974. Evropsko prvenstvo pa je gostila 1988. Nemci bodo sicer z Münchnom zraven tudi pri vseevropskem EP 2020.

Turki so na drugi strani še četrtič neuspešno kandidirali za EP, poskušali so že za EP 2008, 2012 in 2016.

»Imeli smo dve močni kandidaturi, dve nogometno veliki državi, ampak na žalost le ena lahko gosti EP 2024. Glasovanje je bilo demokratično, vsaka demokratična odločitev pa je prava odločitev. Tako se že veselim, da si bom ogledal fantastičen Euro 2024,« je med drugim ob razglasitvi gostitelja povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Glasovanje je sicer sledilo 15-minutnima predstavitvama obeh kandidatur, odločala pa je tudi poročilo Uefe o kandidaturah, ki je malenkost boljšo oceno namenilo nemški kandidaturi. Pri vsem skupaj je svojo vlogo odigrala tudi kampanja, ki je kot razlog za skrbi glede turške kandidature videlo tudi v politiki Turčije in spoštovanju človekovih pravic.

Uefa je sicer mnenje o kandidatkah podala že v petek objavljenem poročilu, ki se posveča viziji kandidatk, varnosti, finančnim okvirjem, infrastrukturi ter političnim, socialnim in okoljskim vidikom. V tem so se kazale očitne razlike med kandidatkama glede tradicije prirejanja velikih športnih tekmovanj in prvenstev, razvitosti infrastrukture in stopnje navijaške kulture.

Kljub temu, da je Uefa v poročilu zapisala, da je glavna motivacija Turčije jasna in sovpada z Uefinimi dolgoročnimi cilji in promoviranjem vrednot, kot so vključenost, raznolikost in dostopnost, pa je imela turška kandidatura nekaj minusov. Sedem od desetih predlaganih stadionov bi bilo treba obnoviti, medtem ko nemški stadioni ne potrebujejo nikakršne obnove. V Turčiji bi se tekme igrale v Istanbulu, Ankari, Antalyi, Bursi, Eskisehirju, Gaziantepu, Kocaeliju, Konyi in Trabzonu.

V Nemčiji pa bodo tekme v Berlinu, Düsseldorfu, Kölnu, Frankfurtu, Gelsenkirchnu, Hamburgu, Münchnu, Dortmundu, Leipzigu in Stuttgartu. »Smo zelo gostoljubni in odprti in to bi radi pokazali. Predvsem pa smo Nemci ljudje, ki bi radi z vsemi poskrbeli za veliko zabavo,« je dejal ambasador nemške kandidature Philipp Lahm, predsednik nemške zveze Reinhard Grindel pa je dodal: »Vemo, kaj pomeni gostiti EP. Vesel sem, da smo z našim konceptom prepričali. To je dober dan za poklicni in amaterski nogomet v Nemčiji. Hvala za zaupanje, naredili bomo vse, da to upravičimo.«

Turški minister za šport Mehmet Kasapoglu je dejal, da je zaradi odločitve žalosten: »To je žalostno za Uefo in za EP 2024. Naša moč in kakovost glede organizacije prvenstva je očitna. Jasno je, da imamo nove objekte, nove stadione. Kot država nismo izgubili ničesar.«

EP bo junija in julija 2024, točne termine bodo še sporočili. Bo pa na njem 24 reprezentanc igralo 51 tekem, na voljo pa bo približno 2,8 milijona vstopnic. Tudi tam pa bodo verjetno uporabili tehnologijo VAR za pomoč sodnikom. Uefa je namreč danes potrdila, da bodo VAR uporabili tudi na EP 2020, prav tako pa tudi prvič v ligi prvakov v sezoni 2019/20. VAR se bo uporabljal v ligi prvakov v zadnjem krogu kvalifikacij ter skupinskem delu in izločilnih bojih, od sezone 2020/21 pa tudi v izločilnih bojih evropske lige in na finalnem turnirju novoustanovljene lige narodov.