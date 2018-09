S sinočnjo tekmo med Krškim in Domžalami so nogometaši v prvi slovenski ligi odprli drugo četrtino prvenstva. Danes bodo na sporedu preostale štiri tekme, derbi pa bo v Ljubljani, saj k Olimpiji prihaja Gorica. Državni prvaki snujejo podaljšanje zmagovitega niza, ki traja od visokega poraza proti Mariboru v Stožicah. Vijolični se na domačem igrišču znajdejo slabše kot v gosteh. Tokrat bodo v Ljudskem vrtu gostili Rudar, ki je v minuli sezoni povzročil potres v Mariboru z neokusno tiskovno konferenco športnega direktorja Zlatka Zahovića. V spodnji polovici lestvice so moštva zelo zgoščena, zato bo vsaka točka pomembna v boju za obstanek. Triglav bo popoldne lovil prvo domačo zmago proti novinki Muri, ki igra po sistemu toplo-hladno. V knežjem mestu bodo gostovali Kidričani, ki padajo v formi.

KRŠKO – DOMŽALE 0:4 (0:2) Kot kaže, je neodločen izid konec tedna v Mariboru dal Domžalam krila. V prvi tekmi desetega kroga so namreč Domžalčani prepričljivo dosegli četrto zmago v prvenstvu, potem ko so s 4:0 premagali Krško. Krčani so v rezultatski krizi, saj so doživeli že četrti zaporedni poraz. V minulih treh krogih so namreč priznali premoč Mariboru, Aluminiju in Gorici. Posavci s sedmimi točkami skupaj z Rudarjem ostajajo moštvo z najslabšim izkupičkom v ligi. Igrišče v Krškem je bilo mokro, obe moštvi pa sta v prvih desetih minutah prikazali napadalni nogomet. Obrestoval se je Domžalam, saj je Slobodan Vuk v 13. minuti dosegel prvi gol v sezoni, Senijad Ibričič pa je z enajstih metrov še pred koncem dvajsete minute povišal vodstvo. Po lepi domžalski akciji je Vuk v 24. minuti zamudil priložnost za nov zadetek. Tega so gostje dočakali v 55. minuti, ko je bil Ibričić še drugič uspešen z enajstih metrov, Adam Gnezda Čerin pa je v zadnji minuti postavil končni izid.

TRIGLAV – MURAdanes ob 15.30, sodnik: Goričan Ko sta se tekmeca spopadla v uvodnem krogu na Fazaneriji, je Mura predvsem preverjala, ali drugoligaški kader zmore konkurirati prvoligaškemu. Rezultat (1:1) še zdaleč ni dal celovitih odgovorov. Se pa zato Triglav in Mura ubadata s podobnim, a obratnim vprašanjem: zakaj Triglav na štirih domačih tekmah še ni osvojil niti točke, če jih je v gosteh nabral že devet, in zakaj je Mura v gosteh še brez zmage, potem ko je vodila tako v Velenju kot v Novi Gorici? Za kranjske orle je bil nedeljski poraz z Rudarjem (1:2) še posebej trd. »Ustvarjali smo si priložnosti in se bojevali do samega konca. Malce nas je zmanjkalo v zaključnih minutah,« je povzel vratar Luka Čadež. Kranjčani so tako ponudili knapom drugo zmago in priključek v že zdaj vse tesnejšem boju za obstanek, ki za zdaj točkovno vsebuje vsaj štiri klube, potem ko so Celjani premagali Muro (1:0). »Drugi polčas smo bili neprimerno boljši. Imeli smo dve ali tri odlične priložnosti, zadeli smo tudi prečko. Zaslužili smo si dosti več, kot smo dobili.« Ante Šimundža ne opozarja zaman, da brez zadetkov nogomet ne prinaša veliko – Mura je sicer zabila trinajst golov, vendar na kar štirih obračunih moštvo ni zabilo, Šimundža pa je še vedno brez Luke Šušnjare, tokrat pa še brez Alena Kozarja. Verjetni postavi – Triglav: Čadež, Alić, D. Kryeziu, Kumer, Elsner, Mlakar, Gajić, Tijanić, Afoakwa, Jurić, Udovič. Mura: Obradović, Šturm, Peričić, Maruško, Kous, Lorbek, Maroša, Karničnik, Horvat, Bobičanec, Sirk. Naš namig: 0.

MARIBOR – RUDARdanes ob 18. uri, sodnik: Šmajc Po svoje niti ni bil takšen »kiks«, ko je Dino Hotić včeraj izjavil, da Maribor letos v Ljudskem vrtu na prvenstvu še ni zmagal. Petarda proti Gorici pač ni tako odmevna in zapomnljiva kot remiji z Muro (0:0), s Celjem (1:1) in nazadnje še z Domžalami (2:2). Darko Milanič takšen Hotićev spodrsljaj pripisuje zlasti veliki želji konkurenčnega kadra, sploh zdaj, ko se je prednost pred Olimpijo začela topiti in domači remiji ob seriji petih zmag v gosteh ne bodo dolgo zadoščali. »Odličen odnos bomo morali imeti. Osnova je, da bomo mentalno pravi in potem bo prišla na plan razlika v kakovosti,« je načrt Darka Milaniča za obračun z Rudarjem. Veseli ga vrnitev Luke Zahovića, a bo zato v obrambi brez poškodovanega Marka Šulerja in kaznovanega Aleksandra Rajčevića, proti Domžalam pa je v kadru že bil Denis Klinar. Milanič, ki ocenjuje, da se bo Martin Milec vrnil čez približno dva tedna, na Klinarja znova resno računa. Rudar je v Kranju naposled prišel do zmage po štirih porazih, vendar ga niti druga letošnja zmaga še ni dvignila z dna. Je pa trener Marijan Pušnik dobil še enega nogometaša po koncu prestopnega roka. Žiga Škoflek, nekdanji član Aluminija, bo pomagal, da moštvo ne bi – kot pred tekmo v Kranju – znova čakalo 425 minut na novi zadetek. Verjetni postavi – Maribor: Handanović, Klinar, Uskoković, Ivković, Viler, Dervišević, Vrhovec, Hotić, Mešanović, Zahović, Tavares. Rudar: Pridigar, Tomašević, Pušaver, Kašnik, Bolha, Trifković, Pušnik, Hrubik, Črnčič, Arap, Kamara. Naš namig: 1.

CELJE – ALUMINIJdanes ob 20.10, sodnik: Vinčić Aluminij je na začetku sezone tudi zaradi slabšega izkupička favoritov na čelu z Olimpijo in Domžalami poletel tik pod vrh prve lige, na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah pa je zabil le v Stožicah iz enajstmetrovke. Nihanja v igri se dogajajo tudi Celjanom. Čeprav so v prvenstvu neporaženi na štirih tekmah zapovrstjo, jih še vedno skeli visok poraz v osmini finala pokala proti Krškemu. Na dosedanjih devetih tekmah v prvi ligi so Celjani zbrali kar pet remijev, enega od dveh porazov pa so si privoščili na premieri ravno v Kidričevem proti Aluminiju. »Hitro je na sporedu, zato smo se morali dobro odpočiti in pogovoriti o dosežkih v uvodni četrtini prvenstva. V Kidričevem smo naredili preveč napak, zato se moramo temeljiteje pripraviti na tekmeca,« pravi celjski napadalec Rudi Požeg Vancaš. Tekma bo pokazala, kako je na Aluminij vplival poraz proti Olimpiji. Kidričani se čutijo oškodovane za hitro dosojeno enajstmetrovko, po kateri so v šestih minutah prejeli tri gole. Verjetni postavi – Celje: Rozman, Stojinović, Travner, Brecl, Andrejašič, Cvek, Pišek, Novak, Lotrič, Požeg Vancaš, Vizinger. Aluminij: Janžekovič, Gliha, Kontek, Grgič, Jakšič, Muminović, Petrović, Rogina, Horvat, Tahiraj, Kidrič. Naš namig: 1.

OLIMPIJA – GORICAdanes ob 20.15, sodnik: Žnidaršič Olimpija je na domačih tekmovanjih po petih zaporednih zmagah (štiri na prvenstvu in ena v pokalu) v šampionskem naletu. V ljubljanskem taboru se je vse spremenilo po odhodu srbskih trenerjev brez znanja. Najprej je moštvo umiril Safet Hadžić in novemu trenerju Zoranu Barišiću pokazal pot, kako se mora Olimpija kot branilka dvojne krone obnašati na igrišču. Ljubljančani igre resda še niso izpilili v celoti, a so po razburkanem začetku sezone znova ujeli zmagovalno miselnost. Tandem Hadžić-Barišić ni odkril tople vode. Za ključno potezo se je izkazala vrnitev Andreja Vombergarja, ki z Rokom Kronavetrom sestavlja enega nevarnejših dvojcev v prvi ligi. Vombergar kar žari, odkar znova nastopa v prvi postavi, obenem pa dokazuje, v kako hudi zmoti se je v minuli sezoni znašel tudi Igor Bišćan, ko je južnoameriškemu napadalcu slovenskih korenin premalo zaupal. Vombergar je postal tako samozavesten, da je v minulem krogu kar sam pristopil do Kronavetra, da bi izvajal enajstmetrovko. Realiziral jo je s suverenim in z neubranljivim strelom v vratarjev levi zgornji kot. Gorica prihaja v Stožice z razpoloženim vratarjem Gregorjem Sorčanom, ki je že 205 minut nepremagan. Ko je nazadnje gostoval v Ljubljani, je Gorici priboril točko za remi brez golov. Verjetni postavi – Olimpija: Ivačič, Bagnack, Ilić, Maksimenko, Jurčević, Putinčanin, Tomić, Suljić, Kronaveter, Črnic, Vombergar. Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Kavčič, Tomiček, Filipović, Osuji, Kolenc, Humar, Kotnik, Smajlagić. Naš namig: 1.