VAR se bo uporabljal v ligi prvakov v zadnjem krogu kvalifikacij ter seveda skupinskem delu in izločilnih bojih, od sezone 2020/21 pa tudi v izločilnih bojih evropske lige, na finalnem turnirju novoustanovljene lige narodov in na evropskem prvenstvu 2020.

Premiero, kar se tiče Evropske nogometne zveze, bo VAR doživel v Istanbulu 14. avgusta, ko bo tam evropski superpokal. VAR, ki je bil prvič na velikem tekmovanju uporabljen letos na svetovnem prvenstvu v Rusiji, so letos uvedli tudi v španskem in francoskem prvenstvu. Že pred tem so ga uporabljali v Nemčiji in Italiji, medtem ko se vodstvo angleške premier lige zaenkrat za to še ni odločilo.