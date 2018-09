Potem ko so bile včeraj na sporedu že prve tekme v drugi ligi ABA, se danes začenja tudi elitno jadransko tekmovanje. V 18. sezoni lige ABA bo imela Slovenija znova dva predstavnika, in sicer Olimpijo in Krko, za vrh pa je bolj kot ne že jasno, da se bodo bojevali prvak Budućnost, podprvak Crvena zvezda in Cedevita. Boj za četrto mesto, ki pelje v polfinale in zagotavlja igranje v evropskem pokalu v prihodnji sezoni, je precej bolj odprt, nanj pa potihem računajo tudi pri Olimpiji, pa čeprav sta uvodna obračuna proti Crveni zvezdi in Primorski razkrila, da utegnejo imeti za takšen podvig premalo kakovosti in izkušenj. Slovenski pridih bodo sicer imeli še Budućnost (Alen Omić), Igokea (Domen Lorbek), FMP (Matic Rebec) in Zadar (Aleš Pipan).

Martić pogrešal pravi boj Ravno Olimpiji bo pripadla čast, da danes ob 18. uri odpre novo sezono lige ABA, ko bo v Stožicah gostoval Mornar. Obe moštvi si na uvodu seveda želita zmage, a zdi se, da jo precej bolj potrebujejo Ljubljančani. Omenjena poraza proti Crveni zvezdi in Primorski sta razkrila precej pomanjkljivosti v igri, ki jih trener Zoran Martić še naprej pripisuje zdravstvenim težavam in odsotnostim zaradi reprezentančnih obveznosti. »Blaž Mesiček in Miha Lapornik, ki sta izredno pomembne člana ekipe, sta bila z nami le uvodna dva tedna priprav, potem pa sta odšla v reprezentanco. Podobno je bilo z Aleksandrom Lazičem, Erjon Kastrati pa se je za nameček pri igranju za Kosovo poškodoval in bo odsoten okoli tri mesece. Ne glede na to smo proti Crveni zvezdi odigrali zelo dober prvi polčas, v drugem pa bili brez poškodovanega Mirze Begića, udarec je staknil še Marvin Jones, medtem ko je bil zaradi težav s prepono pred tem 20 dni odsoten tudi Bojan Radulović,« je našteval Zoran Martić in znova poudaril, da zaradi naštetega šepa uigranost. V tem tednu je bil glede tega po njegovih besedah storjen korak naprej, po porazu s Primorsko pa je bil potreben tudi pogovor z igralci. »Nisem videl prave borbenosti, kar me je zmotilo. Tega se zavedajo tudi sami in v prihodnje s tem ne smemo imeti več težav.« Preglavic z uigranostjo pa nimajo le pri Olimpiji, temveč tudi pri Mornarju. Ekipa iz Bara je bila presenečenje lanske sezone, saj se je uvrstila v polfinale lige ABA ter v finalu črnogorskega prvenstva ugnala Budućnost. Trener Mihailo Pavićević ima v letošnji sezoni na razpolago povsem spremenjeno moštvo, v katerem so kar štirje Američani. »Prvi skupni trening smo opravili šele 22. septembra! A nimamo pravice jokati, saj je tudi večina preostalih ABA-ligašev pogrešala precej reprezentantov,« pravi Mihailo Pavićević. Kljub spremenjeni zasedbi Martić opozarja, da je slog igre Mornarja ostal enak. »Igrajo specifično košarko, pri kateri imajo štirje posamezniki na parketu odličen met, zraven pa je še nevaren center Uroš Luković. Pri zunanjih igralcih je tako potrebna agresivna obramba, kar pa znajo kaznovati s podajami pod koš.«