Potem ko je v lanski premierni izvedbi naslov prvaka osvojila Krka in si tako znova zagotovila mesto med jadransko elito, se danes začenja druga sezona 2. lige ABA, v kateri bo imela Slovenija znova tri predstavnike. Primorska in Rogaška sta v omenjenem tekmovanju nastopali že lani, medtem ko je novinec Helios prejel posebno povabilo. Med favorite spadajo Primorska, ki je lani nastopila v finalu, Borac iz Čačka in MZT iz Skopja, ki je izpadel iz lige ABA. Največja novost je, da tokrat o prvaku in napredovanju ne bo odločal zaključni turnir četverice, temveč bodo najboljša štiri moštva igrala polfinalni seriji (na dve zmagi), zmagovalca pa finalno (na tri zmage).

Košarkarji Primorske so po uspešni lanski sezoni v letošnjem poletju okrepili moštvo, prve sadove pa želi že na ponedeljkovi superpokalni tekmi, ko so povsem nadigrali Olimpijo. V vodstvu koprskega kluba so med cilje postavili borbo za pokalno lovoriko in naslov državnega prvaka, a se hkrati zavedajo, da bi jim največ prinesla ravno zmaga v 2. ligi ABA. »Pripravljeni smo na začetek drugokakovostnega jadranskega tekmovanja. Zavedamo se, da nas čaka težko delo, vseeno pa si želimo uspešnega začetka. 2. liga ABA je letos za nas prioriteta,« je po zmagi proti Olimpiji razlagal trener Jurica Golemac. Koprčani bodo v 1. krogu jutri gostili črnogorsko Sutjesko, ki je v sezoni 2015/16 nastopala v ligi ABA.

Tudi Rogaško čaka na uvodu obračun proti črnogorski ekipi Lovćen iz Cetinja. Moštvo trenerja Damjana Novakovića je v svojih vrstah uspelo zadržati Rashuna Davisa, medtem ko so Rogaško Slatino zapustili Dragan Djuranović, Ivan Batur, Mitja Nikolić, Petar Vujačić ter Dragiša Drobnjak, ki se je upokojil. Omenjene so nadomestili Miha Vašl, Sreten Knežević, Siniša Bilić, Stefan Mijović in Obrad Tomić. »Liga se začenja relativno hitro in zelo težko je oceniti, v kakšnem stanju se nahajajo ekipe. Lovćen je precej spremenil ekipo in pripeljal kar nekaj izkušenih igralcev, ki so se že srečali z mednarodno košarko. Vemo, da se je iz Cetinja zelo težko vrniti z zmago, a bomo dali od sebe vse, da presenetimo gostitelja in pridemo do uspeha,« sporoča Damjan Novaković.

Še najtežje delo od slovenskih predstavnikov na papirju čaka Helios, ki bo gostoval pri lanskem ABA-ligašu MZT. Domžalčani so sestavili zanimivo zasedbo, saj so se okrepili z Urbanom Durnikom, Miho Fonom, Đokom Šalićem, Nikolo Gajićem ter Miroslavom Pašaljićem. »V 2. ligi ABA naša pričakovanja niso previsoka, saj se bomo s tekmovanjem v takšni zasedbi srečali prvič,« pravi direktor kluba Matevž Zupančič, ki je tokrat prvič sodeloval pri sestavljanju moštva.

2. liga ABA, 1. krog, danes ob 18. uri: Lovćen Cetinje – Rogaška, ob 19. uri: MZT Skopje – Helios, ob 19.30: Split – Vršac, ob 20. uri: Borac Čačak – Spars Sarajevo, Zrinjski – Dinamik Beograd, petek ob 20. uri: Primorska – Sutjeska.