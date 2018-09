V novo sezono so pri košarkarski Olimpiji krenili optimistično in z velikimi napovedmi, a streznitev doživeli že v uvodu. Najprej jih je v petek v četrtfinalu superpokala lige ABA nadigrala Crvena zvezda, pravo košarkarsko učno uro pa jim je sinoči v Tivoliju v slovenskem superpokalu pred očmi predstavnikov večine sponzorjev odčitala še Primorska. Koprčani so povsem razbili raztresene in neorganizirane zmaje in zasluženo prišli do prve superpokalne lovorike.

Začetek tekme v ljubljanski dvorani pod Rožnikom sicer ni nakazoval kasnejšega poteka dogodkov. Olimpija je dobro odprla obračun, a je v težave z osebnimi napakami hitro zašel Aleksandar Lazić, ki je eden pomembnejših posameznikov v moštvu trenerja Zorana Martića. Tako Ljubljančani kot Koprčani so uvodoma veliko poskušali z meti za tri točke, a bili večinoma neuspešni. Ko je v osmi minuti Blaž Mesiček polagal za vodstvo Olimpije s 14:11, nihče v dvorani ni pomislil, da bosta to zadnji točki zmajev v naslednjih šestih minutah. A zgodilo se je ravno to. Košarkarji Primorske so namreč močno pritisnili na plin in začeli polniti koš nasprotnika, pri katerem nenadoma ni delovalo več prav nič. Pri državnem prvaku je prišlo do popolnega razpada sistema, saj v obrambi niso našli odgovora za motiviranega nasprotnika, v napadu pa so jim preglavice povzročale že osnovne podaje in prenos žoge prek igrišča. Trenerju Martiću z menjavami ni uspelo prekiniti naleta Primorske, iz minute v minuto pa je bolj bled na tribunah postajal tudi direktor Olimpije Roman Lisac, ki je še v sredo ob predstavitvi ekipe razlagal, da imajo Ljubljančani celo najbolj nadarjeno ekipo v Evropi. A že uvodni tekmi s Crveno zvezdo in Primorsko sta razkrili tisto, kar so mnogi opozarjali – Olimpiji primanjkuje izkušenih posameznikov, ki bi mlade znali pravilno usmerjati. Primorska je tako sredi druge četrtine po delnem izidu kar 20:0 povedla za 16 točk, do konca polčasa pa brez pretiranih naporov držala prednost.

Tudi na začetku drugega polčasa se slika na parketu ni pretirano spremenila. Ljubljančani kljub visokemu zaostanku niso bili nič kaj bolj agresivni, za nameček pa jih je z iznajdljivimi akcijami nekajkrat osmešil tudi izkušeni Marko Jagodić Kuridža. Ko je najmanj kazalo na to, je Olimpija ob koncu tretje in v začetku četrte četrtine predvsem po zaslugi Lazića prišla do delnega izida 10:0 in imela možnost, da se nevarno približa nasprotniku, a se je zaradi slabe organizacije napadov zatekala k neizdelanim metom za tri točke, ki niso našli poti v obroč, ob tem pa je povsem brezglavo igral še Jusuf Sanon, ki mu je Martić v igri pustil preveč svobode. Ob vsem naštetem je jasno, da Olimpija do preobrata ni prišla, njenega trenerja pa pred petkovim prvim krogom lige ABA čaka še ogromno dela.

»Pred tekmo sem razmišljal, da je Tivoli zame srečna dvorana in znova se je to izkazalo. Naša zmaga je bila zaslužena, saj smo bili boljši od Olimpije. Tokrat sem več igralnega časa namenil izkušenim igralcem, ki vedo, kako igrati takšne tekme. Izkazalo se je, da je bila to pravilna poteza,« je bil zadovoljen trener Primorske Jurica Golemac, manj pa, razumljivo, njegov kolega na klopi Olimpije Zoran Martić. »Poznala se nam je neuigranost, saj smo med reprezentančnimi akcijami pogrešali pet igralcev. Sem pa v naši igri pogrešal energijo, predvsem ob koncu prve in začetku druge četrtine. Kako dvigniti ekipo pred petkovim uvodom v ligo ABA proti Mornarju? Z delom.«