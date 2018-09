Čeprav superpokalni obračuni pogosto ne pokažejo realne slike moštev in jih mnogi tudi ne vzamejo povsem resno, se tam kljub temu pokažejo prve smernice v igri nastopajočih klubov. Ponedeljkov košarkarski obračun med Olimpijo in Primorsko v dvorani Tivoli v Ljubljani je Koprčanom prinesel veliko veselja, saj so z dobro predstavo osvojili prvo tovrstno lovoriko v klubski zgodovini, pri Ljubljančanih pa je razkril kar nekaj slabosti, ki se utegnejo preleviti v večje težave.

Vodstvo državnih prvakov je pred letošnjo sezono, da bi preprečilo izčrpanost, saj znova tekmujejo na treh tekmovanjih, sestavilo široko zasedbo, v kateri je 17 košarkarjev, sredi decembra pa se bo iz Italije vrnil še Marko Simonović. Ob tem so upe polagali predvsem v mlade in obetavne košarkarje, a pozabili, da takšni za rast in razvoj ob sebi potrebujejo izkušene posameznike, ki jih pri zmajih primanjkuje. Igra moštva trenerja Zorana Martića je bila tako na trenutke povsem raztrgana, saj ni bilo igralca, ki bi umiril potek dogodkov na parketu. Ob tem se zdi skoraj neverjetno, da je začetna štirica Olimpije Dražen Bubnič, njegova prva menjava pa Igor Tratnik, hkrati pa se kaže tudi pomanjkanje kakovosti na mestu organizatorja igre, kjer Jan Špan sicer opravlja solidno delo, njegova menjava Jusuf Sanon pa to vlogo opravlja povsem po sili, saj gre za branilca.

Ljubljančanom so za nameček na začetku ponagajale težave s poškodbami, saj bo Erjon Kastrati zaradi težav s kolenom odsoten deset tednov, medtem ko magnetna resonanca pri zapestju Mirze Begića ni pokazala nič hujšega. »Vedeli smo, da tekma s Primorsko za nas ne bo enostavna. Zaradi odsotnosti petih reprezentantov nismo uigrani, kot bi lahko bili,« je ponavljal trener Olimpije Zoran Martić, ki bo moral najti ustrezne rešitve, saj se mu v nasprotnem primeru lahko pripeti, da bo s slabim uvodom v sezono hitro zaostal za zadanimi cilji.

Precej bolj prešerne volje so lahko pri Primorski, kjer se je pokazalo, da so z novinci zadeli v polno. Glavni sili na ponedeljkovem obračunu sta bila tako Marko Jagodić Kuridža in Lance Harris, pomembni vlogi pa sta odigrala tudi Žan Mark Šiško in Luka Vončina. Koprčani so dokazali, da bodo v letošnji sezoni eni glavnih favoritov za pokalni in državni naslov, obenem pa bodo veliko stavili tudi na 2. ligo ABA. »Igrali smo dobro, a lahko še precej bolje. Računam, da bo moštvo najbolje delovalo od decembra naprej,« pravi trener Primorske Jurica Golemac. Zanimivo je, da proti Olimpiji ni ponudil igralnega časa Gregorju Glasu, ki se je pred kratkim v reprezentančnem dresu brez težav zoperstavil asu iz lige NBA Bogdanu Bogdanoviću. »Ne vem, čemu takšno vprašanje,« je bil sprva začuden Golemac, nato pa nadaljeval: »Sezona je dolga, vsi bodo dobili priložnost. Pred tekmo nikoli ne načrtujem, kdo bo igral. Tokrat so tisti, ki so vstopili s klopi, igrali odlično. Nisem človek, ki bi imel vnaprej določene stvari. Delujem instinktivno. Bodite prepričani, da bo Glas v prihodnje dobil dovolj možnosti za dokazovanje.«