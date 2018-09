Minule poletne počitnice je v Ljubljani programe poletnega počitniškega varstva s finančno podporo ljubljanske mestne občine pripravilo petnajst izvajalcev, ki so bili uspešni na javnem razpisu. Nekateri od teh počitniških programov, namenjenih otrokom od 1. do 5. razreda, so bili brezplačni za vse udeležence ali pa so bili brezplačni za socialno ogrožene otroke. Za plačljive subvencionirane programe varstva pa so morali starši odšteti od 1,2 evra do 5 evrov na otroka na dan, v posamezni program pa je otrok lahko vključen največ en teden. Ker so ti programi precej cenejši od programov, ki jih pripravijo organizatorji brez občinske subvencije, je tudi letos prostih mest zmanjkalo že kmalu po tem, ko so 8. maja organizatorji začeli zbirati prijave.

Mestna svetnica Levice Nataša Sukič je kmalu po začetku poletnih počitnic opozorila, da brez počitniškega varstva ostanejo tudi številni otroci iz socialno ogroženih družin, ki so jim nesubvencionirani programi še težje dostopni. Na mestne oblasti je zato naslovila pobudo za organizacijo brezplačnega počitniškega varstva z različnimi aktivnostmi za vse socialno ogrožene otroke, ki ne bi trajalo le en teden, temveč poljubno dolgo. Predlagala je tudi, da bi imeli pri vpisu v subvencionirane programe poletnega varstva otroci iz socialno ogroženih družin prednost.

Ponekod prosta mesta že rezervirana

A na občini predlogu očitno niso naklonjeni, saj so navedli nekatere pomisleke. »Prizadevamo si, da bi bili v sofinancirane programe vključeni otroci, ki prihajajo iz različnih družin, ne le socialno ogroženih. S programi varstva, ki bi bili namenjeni le socialno ogroženim otrokom, bi še dodatno stigmatizirali otroke z oblikovanjem zaprtih skupin določenega dela populacije, s čimer bi bili ti otroci izolirani od drugih otrok, kar po naši oceni in oceni izvajalcev ne pripomore k uspešni integraciji otrok iz socialno šibkih družin,« so med drugim zapisali v odgovoru, pod katerega so se podpisale vodje občinskih odsekov za projekte in izobraževanje ter občinskih oddelkov za kulturo ter zdravje in socialno varnost.

Ob tem so na občini poudarili, da so nekateri programi počitniškega varstva, ki jih sofinancirajo, za socialno ogrožene otroke že brezplačni in da imajo nekateri izvajalci zanje tudi posebej rezervirana prosta mesta, prav tako pa so otroci ponekod lahko v varstvu več kot en teden. »Čeprav velja splošno pravilo, da je otrok v posamezni program počitniškega varstva lahko vključen največ en teden, imajo socialno ogroženi otroci možnost ostati v varstvu toliko tednov, kolikor dolgo potrebujejo varstvo.«