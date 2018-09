Kar bo, pa bo, pravi Helena Blagne

V Baru animirajo celo otroke

Zmago Jelinčič Plemeniti, ko se je še izražal z gibi

Savina Atai v rokah držala največji sir

Župan ne le dela, tudi telovadi

Borut Pahor v katedrali svetovnega miru

Na glasbeni sceni ponovno aktivirana pop legenda Helena Blagne poleg koncerta v Hali Tivoli napoveduje tudi nov videospot, naslov pa namiguje na to, da morda pripoveduje o nekoliko bolj sproščenem odnosu do življenja v zrelih letih. Popevki bo namreč naslov Kar bo, pa bo, je pevka sporočila prek svojega instagram profila. Objavila je še nekaj utrinkov s snemanja videospota, ki je nastajal v Zelencih blizu Kranjske Gore, v njem pa bo nastopila bosa, v beli obleki in s parazolom v roki.V resničnostnem šovu Bar na Planet TV ne tešijo le nočnih strasti, ki vključujejo plesne zabave, intimna zbližanja in akcijske ponudbe priljubljenih alkoholnih napitkov, ampak zabavajo celo otroke. Kot med drugim oglašujejo prek svojega uradnega profila na instagramu, lahko v Bar otroke pripeljete vsak dan od osme ure zjutraj dalje, saj so zanje pripravili animacijski program. Posebno ponudbo so pripravili tudi za starše, so še pripisali pod pričujočo fotografijo jutranje kave – natančno opoldne namreč aktivirajo akcijske cene vseh vin v ponudbi.Ponovno aktualni član državnega zbora je strokovnjak za mnogo reči. Svojčas je bil strokovnjak za zelišča, ves čas pa tudi zbira star denar, dokumente in orožje. Nekoč je bil celo član baletnega ansambla v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet in na svojo nekdanjo kariero nas je te dni spomnil tudi prek instagrama. Objavil je svojo fotografijo iz leta 1970, ko se je namesto z nestrpnimi izjavami še izražal z gracioznimi baletnimi gibi v predstavi Romeo. Čez nekaj dni je objavil še nekoliko bolj heteronormativno moško podobo – fotografijo s služenja vojaškega roka v Novem Sadu, ki je nastala leto pred tem.Gurujka za superživila in jogo obraza Savina Atai se zadnje tedne ne premakne izza računalnika, saj piše novo knjigo, je sporočila prek instagrama in dodala, da jo skuša iz hiše sicer ves čas spraviti partner Gorgios. Ko bosta odšla ven, bosta še enkrat obiskala kraj, kjer sta v rokah držala največji sir na svetu, obljublja Savina, ki je ob priložnosti objavila fotografijo s prejšnjega obiska, ko se je v sirarno odpravila v srebrni večerni obleki, posuti z bleščicami.Ljubljanski župan Zoran Janković zadnje tedne pospešeno odpira obnovljene in nove športne objekte. Po nekaj igriščih in kolesarskem parku na Fužinah je pred nekaj dnevi na različnih lokacijah po Ljubljani odprl še tako imenovane otoke športa za tiste, ki bi radi telovadili v naravi. Pri tem je orodja preizkusil tudi sam in za spremembo poleg avtoritete demonstriral še svojo telesno moč, kot smo videli na posnetku izvajanja vese v zgibi, ki so ga objavili na instagramu.Lokalne kulinarične, športne ali sejemske prireditve je predsednik Borut Pahor ta teden zamenjal za obisk New Yorka in to objavil tudi na svojem najljubšem družbenem omrežju. Na sedežu Združenih narodov, ki mu sam pravi »katedrala svetovnega miru«, so mu dovolili stopiti za kateder, kjer je nagovoril navzoče. Nekateri sledilci so mu zamerili, ker ni naslovil težav z arbitražo, sicer pa mu v slogu zmagovalk lepotnih izborov ni zmanjkalo modrih misli o svetovnem miru. »Nad mano oljčna vejica objema svet, vendar še ne vsega,« je na instagramu s tenkočutno prispodobo izrazil željo po miru v svetu.