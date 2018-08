Županov instagram spet dela

Po nekajletnem zatišju ponovno obratuje profil na instagramu ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Pravijo, da so se na družbeno omrežje ponovno priključili, saj si je v anketi na facebooku to zaželelo kar devetdeset odstotkov sledilcev, torej ne zaradi prihajajočih lokalnih volitev. Začeli so s posnetkom Jankovića med nadziranjem delavcev na odmevni Gosposvetski cesti – fotografiran je od zadaj, majica pa razkriva napis »V Ljubljani imaš prijatelja«. Ena od sledilk se je zahvalila za »vse te čudovite spremembe«, pozneje pa so na profilu uporabili še preverjeno predsedniško metodo in objavili utrinek iz zasebnega življenja, ki prikazuje župana z njegovim psom.Nekdaj priljubljena predsednikova zlata ribica Princeska je v navdih tudi članom stranke SDS, na primer pevki in pred leti evrovizijski predstavnici Alenki Gotar. Na instagramu je namreč objavila fotografijo dveh novih domačih ribic, ki ju je po vzoru Boruta Pahorja poimenovala Princeska in Predsednik. V komentarjih je pojasnila, da je Princeska tista z rdečimi »ustnicami«, in sklenila, da je v resnici tako in tako vseeno, saj tudi predsedniku rečejo barbika.Andrej Čuš je bil do nedavna poslanec, še kar pa je predsednik stranke Zeleni in na instagramu še vedno rad objavlja posnetke, ob katerih bi bilo večini odraslih ljudi nerodno. Z izbranko Nives sta se tokrat odpravila na počitnice v Egipt, natančneje v letoviško mesto Hurgada, kjer očitno stoji hotel v slogu risanke Kremenčkovi. Za pristnejše doživetje so, kot je videti, na voljo celo tematski maškaradni kostumi, v katere se nista samo preoblekla, ampak izkušnjo predstavila kar z javno objavljenimi fotografijami.Zametki predvolilnih kampanj se najpogosteje pojavijo v obliki biografij in eno takšnih je v svet poslal nekdanji mariborski župan razvpitega slovesa Franc Kangler. Knjigi avtorja Zorana Šarića, sicer kriminalista, nekdanjega Kanglerjevega sodelavca in glasbenika, ki je nastopil v oddaji X Factor, je naslov Županov boj, predstavlja pa Kanglerjevo »zakulisje osebne in politične apokalipse«. Biografijo med drugim oglašujejo na obcestnih veleplakatih, vsebina pa je zanimiva vsaj pevcu Domnu Kumru, ki je na instagramu zapisal, da ga politika sicer ne zanima preveč, knjiga pa vendarle.Poslanec, podjetnik in podpredsednik Stranke Alenke Bratušek Marko Bandelli na instagramu že vse poletje objavlja najboljše, kar življenje ponuja – opazili smo nekaj posnetkov turkiznega morja, še več pa fotografij slastnih obrokov, med drugim zrezke s tartufi, rezance z morskimi sadeži, škampe in celo jastoga. Nedavno je pokazal še usnjeno rdečo notranjost avtomobila znamke Porsche. Ne vemo, ali ga vozi on, vsekakor pa mu je všeč, saj je pod fotografijo v znamenje odobravanja objavil smeška z iztegnjenim palcem navzgor.Najuspešnejša slovenska pevka Tanja Žagar na instagramu utrinke z nastopov rada uravnoteži s fotografijami domačih opravil, na katerih vidimo, da je zasebno povsem običajno dekle in skrbna gospodinja. Zadnje leto ima prednost skrb za dojenčka, včasih pa pevka tudi pospravlja stanovanje ali navdušuje s samostojno pripravo domačih slaščic – pred nekaj dnevi je sezoni ustrezno pripravila slivovo pito. Večina je ocenila, da je pita videti zelo okusno, pogumnejši sledilci pa so se priporočili kar za vabilo na večerjo.