HZS je sporočila, da je predsedstvo zveze na septembrski seji potrdilo programski načrt dela in sestavo strokovnih štabov slovenskih hokejskih reprezentanc v sezoni 2018/19.

Moško člansko reprezentanco bo vodil selektor Ivo Jan, njegovi pomočniki pa bodo Zettel, trener vratarjev Klemen Mohorič in Dejan Varl kot video analitik. »Mike Zettel je bil moj trener, ko sem igral v Gradcu. Njegov način dela mi je dobro poznan, tako da vem, kaj z njim pridobim v trenerski ekipi,« je svojo odločitev o pomočniku komentiral selektor Jan. V strokovnem štabu bosta za tehnično podporo še naprej skrbela Milan Dragan in Drago Terlikar, fizioterapevta bosta Janez Mikolič in Jure Ferjanič, reprezentančni zdravnik pa Klemen Stražar. Vodja reprezentance je Peter Rožič.