Čeprav je strateg državnih prvakov Gaber Glavič na nedavni predstavitvi pred novo sezono opozarjal, da je njegova ekipa predvsem na branilskih mestih šibkejša kot lani, pa je bil uvod v novo sezono dober.

Jeseničani so potrebovali eno tretjino in sedem minut druge, da so načeli tekmece, potem pa je v napadu steklo. Po prvem golu Erika Svetine sta v tej tretjini zadela še Tadej Čimžar in Nejc Stojan.

V enakomernem ritmu so železarji zadevali tudi v zadnji tretjini, s še dvema zadetkoma se je izkazal Čimžar, po en gol sta v mrežo Cortine dodala še Miha Brus in Žiga Urukalo. David Rodman, najvidnejša okrepitev jeseniške zasedbe pred novo sezono, je k današnji zmagi prispeval dve podaji. Po vodstvu 7:0 pa so domači vendarle prejeli gol, Clarka Saundersa so tekmeci premagali v 59. minuti.

Jeseničane naslednja tekma v alpski ligi čaka v četrtek, ko bodo v južnotirolskem Sterzingu gostovali pri ekipi Wipptal Broncos.