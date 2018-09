HZS pridobila evropska sredstva za razvoj hokeja na Balkanu

Hokejska zveza Slovenije je bila s strani Izvajalske agencije EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) obveščena, da je bil projekt “Hokejsko partnerstvo za napredek” ocenjen kot ustrezen s strani Evropske komisije in je zato upravičen do namenskih evropskih sredstev v znesku do 390.000 evrov.