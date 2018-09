Hokejisti SŽ Olimpije imajo v uvodu nove sezone regionalnega tekmovanja težko nalogo s tremi gostovanji. Danes so sicer dobro začeli, tako kot na prvi tekmi hitro dosegli gol, strelec je bil Gregor Koblar v sedmi minuti, ko so imeli gostje na ledu igralca več.

A pozneje se je Ljubljančanom v napadu ustavilo, domači vratar Keith Colin Furlong je ustavil vse naslednje poskuse. Domači pa so se hitro vrnili v igro, že v prvi tretjini izenačili in pozneje povedli, piko na i pa so postavili s še po enim zadetkom v drugi in tretji tretjini.

Olimpijo naslednji teden čaka še gostovanje v Val Gardeni, prvo tekmo bodo v domačem Tivoliju igrali čele čez teden dni, ko bo v goste prišel novinec v ligi Milano.