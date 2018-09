Kot je po ogledu del na mostu povedala Bratuškova, so ugotovili, da je obnova mostu več kot potrebna. »Res je, da je mogoče tudi zaradi nekaterih napak pri obveščanju med Kranjčani nekaj slabe volje, vendar je varnost na prvem mestu in življenje je veliko bolj pomembno kot nekaj minut čakanja v koloni. Verjamem, da bodo to razumeli tudi Kranjčani,« je poudarila. Na občini pa pripravljajo študijo, kako promet urediti tako, da bo še bolj pretočen. Bratuškova je tudi sama praktično dnevno uporabljala most čez Savski otok, ki je kot del zahodne obvoznice ena osrednjih kranjskih prometnih žil. »Vendar niti kot Kranjčanka niti kot ministrica tudi sama nisem vedela, da bo most od ponedeljka naprej zaprt,« je povedala in dodala, da morajo skupaj z vsemi odgovornimi izboljšati tok informacij in obveščanja prebivalcev.

Zagotovila je, da bodo na ministrstvu skupaj z odgovornimi službami zapisali protokol za vse ostale tovrstne primere, da bodo občani pravočasno obveščeni o zapori, kar ne pomeni isti dan, ampak kar nekaj časa vnaprej, da se na zaporo lahko pripravijo in se prilagodijo ter da se pripravijo obvozi.

Obveščanje nekoliko zatajilo

Direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko je sicer pojasnil, da je v primeru obnove mostu čez Savski otok postopek potekal kot običajno in da so bile obveščene vse službe, saj brez soglasja občine in ostalih institucij zapore ne morejo izvesti. »Vendar sedaj ni poanta v tem, da bi se prerekali, kdo je kriv, ampak da bi obveščanje še izboljšali,« je sklenil. Kranjski župan je povedal, da je obveščanje nekoliko zatajilo in da so bili na občini o zapori obveščeni šele v ponedeljek, nekaj ur pred uvedbo popolne zapore. Ob tem je spomnil, da je poleti dobil zagotovila, da bodo most popravljali ob polovični zapori ceste, zato jih je popolna zapora še toliko bolj presenetila.

V torek na sestanku v Ljubljani in na današnjem ogledu mostu so strokovnjaki pojasnili, da se je ob odprtju konstrukcije izkazalo, da je most nevaren in je v času sanacije potrebna njegova popolna zapora, da ne bi prišlo do kakšne nesreče. Davorin Ružič iz DRI upravljanje investicij je povedal, da je popolna zapora potrebna tudi zaradi boljše in hitrejše izvedbe del. Gre za pa zahtevna dela, ki obsegajo veliko faz, vključno z zamenjavo diletacij, stebrov in pilotov, zato je popolna zapora predvidena vse do 5. marca. Upa, da bo vreme družbi Marko Mark Nival, ki je izvajalec del, dovoljevalo, da bodo dosegli zastavljeni rok.