Primopredajo poslov sta dopoldne že opravila novi minister za zdravje Samo Fakin in Milojka Kolar Celarc, ki je ministrstvo vodila v zadnjem mandatu. Slednja z ministrstva odhaja z dobrimi občutki, saj so po njenih besedah naredili zelo veliko. Verjame, da bo Fakin delo nadaljeval in »rešil še tiste trde orehe, ki čakajo naše zdravstvo«. Fakin o problemih danes sicer ni želel govoriti. Pojasnil je, da dve leti ni bil aktiven na področju zdravstva in bo potreboval nekaj časa, da bo lahko podal dovolj korektnse izjave. So pa problemi po njegovih besedah znani in prioritete bolj ali manj jasne. Če pa niso, »se bodo že same izkristalizirale v obliki sindikalnih pogajanj, čakalnih vrst in vseh ostalih akutnih problemov«.

Povedal je le, da Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni zaenkrat ostaja v takšni obliki, kot je. Se bo pa pogovoril s pristojnimi v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in upa, da bodo skupaj našli »pot za korist otrok, ne za medsebojno prepiranje«.

Po besedah obeh bo ministrstvo nadaljevalo zastavljeno delo, nekatere rešitve bodo izboljšali, nekatere zastavili drugače. Ključne usmeritve, ki jih je Bertoncelj izpostavil že v predstavitvi pred matičnim odborom DZ, pa so makroekonomska stabilnost in zdrave javne finance, sodelovanje z ostalimi resorji pri gradnji stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja ter nadaljevale celovitega in proračunsko nevtralnega davčnega prestrukturiranja.

Dosedanja ministrica za finance Mateja Vraničar Erman in novi minister Andrej Bertoncelj sta med predajo poslov izrazila zadovoljstvo, da je resor v dobri kondiciji, javne finance pa zdrave. »Na ministrstvu bomo nadaljevali in nadgrajevali zastavljene aktivnosti,« je napovedal Bertoncelj, ki se bo takoj posvetil pripravi sprememb proračuna 2019. »Vesela sem, da predajam ministrstvo v roke strokovnjaku in da ministrstvo predajam v odlični kondiciji. Ne le kot kolektiv, ki je predano izvajal aktivnosti, ki so nas pripeljale na pot veliko večje javnofinančne in gospodarske stabilnosti, kot je bila v času, ko smo mandat prevzemali, ampak tudi zaradi stabilnosti države,« je v izjavi za javnost med današnjo primopredajo poslov dejala Vraničar Ermanova, ki na ministrstvu ostaja kot državna sekretarka, zaenkrat na širšem davčnem področju.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ob prevzemu poslov od predhodnika Petra Gašperšiča med ključnimi projekti njenega mandata ponovno izpostavila tretjo razvojno os, drugi tir med Divačo in Koprom ter dopolnitev energetskega koncepta. »Ti so pripeljani so faze, ko jim bomo lahko začeli realizirati,« je napovedala.

Novi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je ob današnjem prevzemu poslov od dosedanje ministrice Maje Makovec Brenčič med prvimi nalogami, ki se jih namerava lotiti, izpostavil pregled, kako daleč sta pripravi zakona o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti. Pri delu mu bo vodilo predvsem koalicija pogodba, je dejal. Pikalo je na ministrstvo prišel skupaj z novim državnim sekretarjem Jernejem Štromajerjem , ob predaji pa je med svojimi prvimi nalogami napovedal pregled, kako daleč je priprava nekatere zakonodaje. Med drugim namerava pregledati, kako daleč je priprava popravkov zakonodaje, ki se nanaša na osnovne in srednje šole, ter kakšno je financiranje vzgoje in izobraževanja.

Odhajajoča ministrica za delo Anja Kopač Mrak je predala posle novoimenovani ministrici Kseniji Klampfer in ji zaželela veliko sreče pri delu. Izrazila je željo, da se bodo dober socialni dialog in dobri odnosi s socialnimi partnerji nadaljevali tudi v prihodnje. Klampferjeva je zagotovila, da si bo prizadevala, da nadaljuje dobro delo predhodnice. Odhajajoča ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Kopač Mrakova, ki bo nadaljevala delo kot državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, je Klampferjevi kot »simbolno štafeto« predala buteljko vina, ki jo je prejela od svojega predhodnika Andreja Vizjaka .

Prešiček napovedal postopen dvig proračunskih sredstev za kulturo

Novi minister za kulturo Dejan Prešiček je danes prevzel posle od dosedanjega ministra Toneta Peršaka. V izjavi po primopredaji je dejal, da se zaveda, kako široko področje prevzema. V kulturi je veliko odprtih vprašanj, za katere pa verjame, da jih bo z dialogom, dobrim delom, zastavljenimi prioritetami in cilji možno realizirati. a vprašanje STA, v kakšnem stanju po njegovi oceni prevzema ministrstvo in kaj bo prva stvar, ki se ji bo posvetil, je Prešiček odgovoril: »Zelo težko dam objektivno oceno na to, v kakšnem stanju je ministrstvo. Upam, da v čim boljšem. Se mi pa zdi, da je v tem mandatu rešilo kar nekaj stvari, še veliko pa jih je odprtih, kar je normalno.« Napovedal je, da se bo v prvi vrsti zavzel za postopen dvig proračunskih sredstev za kulturo, s čimer bi »imeli malo več manevrskega prostora«. V koalicijski pogodbi je zapisana namera, da bi jih do leta 2020 postopno dvignili na 0,5 odstotka BDP, s tem pa bi prišli na raven, ki je bila kulturi namenjena v letu 2009. To je tudi leto, ko so začela sredstva za kulturo padati.

Peršak pa je po podpisu primopredajnega zapisnika dejal, da je področje, za katerega bo odgovoren Prešiček, »zelo široko in raznoliko, včasih tudi zelo dinamično, pričakovanja na področju kulture pa kot vedno zelo velika«. Po njegovem občutku je primopredaja potekala zelo dobro. »Ministru sem najprej poskušal predstaviti strukturo ministrstva in pooblastila posameznih delov ministrstva, direktoratov in organov služb v sestavi ter ga opozoriti na nekatera odprta vprašanja,« je pojasnil Peršak in svojemu nasledniku zaželel čim bolj uspešno delo, čim manj težav in čim bolj ploden dialog s kulturno sfero.