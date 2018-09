Ministrica Bratuškova za čimprejšnji prenos vodenja projekta drugi tir na 2TDK

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ocenjuje, da bi lahko podjetje 2TDK že prevzelo vodenje projekta drugega železniškega tira Koper-Divača od direkcije za infrastrukturo. Rok, do kdaj se mora to zgoditi, so zato že določili, so za STA povedali na ministrstvu.