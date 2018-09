Pamela Rendi - Wagner na stekleni pečini

Nedolžna, lepa in pametna, je dejal moški, ko je leta 2007 vodstvo bolj ali manj že razpadajočih liberalnih demokratov (LDS) prevzela Katarina Kresal. Ko so leto pozneje krščanski demokrati (NSi) izpadli iz državnega zbora, je predsednica stranke postala Ljudmila Novak. Na vrhuncu gospodarske krize leta 2013, ko je Sloveniji grozilo skrbništvo trojke, je vodstvo vlade prvič prevzela ženska – Alenka Bratušek. Ne glede na različne druge okoliščine in tudi razplete teh primerov ni mogoče spregledati ene skupne poteze: ženske so »dobile priložnost«, ko so moški dodobra zavozili.