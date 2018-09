Ameriški predsednik je svetovno skupščino uvodoma nenamerno spravil v pritajeno muzanje, ko je govor začel z nizanjem pohval na račun svoje politike v ZDA. »Nisem pričakoval takega odziva, ampak nič ne de,« je dejal Trump, ki na pogostih zborovanjih s svojimi podporniki v ZDA s tem vedno izzove veliko navdušenje.

Lani je predsedniku Severne Koreje Kim Jong Unu v govoru na ZN grozil z uničenjem države in ga opredelil za raketnega možiclja, tokrat pa ga je pohvalil za pogum in dosedanje korake naprej, čeprav je pribil, da bodo sankcije ohranili, dokler se Severna Koreja ne bo znebila jedrskega orožja.

V govoru, polnem kritik na račun mednarodnih organizacij, teles in pogodb, je imel tudi besede pohvale za nekaj držav, kot je Jordanija, ki sprejema sirske begunce in jih nastani blizu meje, da jih lahko spet hitro vrne. Sirskemu režimu je zagrozil z odgovorom, če bo spet uporabil kemično orožje, največ žolča pa je izlil na Iran oziroma iranski režim, ki ga je označil za koruptivnega.

»Zavračamo ideologijo globalizma in zajemamo doktrino patriotizma,« je dejal Trump in države proizvajalke nafte, članice Opeca obtožil, da ropajo svet z visokimi cenami nafte. »Branimo številne države, vračajo pa nam z visokimi cenami nafte,« je dejal Trump in dodal, da bodo morale odslej bistveno prispevati k vojaški zaščiti ZDA. Ob tem je čestital Poljski, ki brani neodvisnost s podporo baltskemu plinovodu, in napadel Nemčijo, ki bo po njegovih besedah kmalu povsem odvisna od ruskega plina.

Umik iz Sveta ZN za človekove pravice, ki mu trenutno predseduje Slovenija, je opredelil kot nujno posledico zanemarjanja ameriških pozivov k reformam. Mednarodno kazensko sodišče (ICC) pa je označil za telo brez legitimnosti in avtoritete, ki da krši načela pravičnosti. Zagotovil je, da se ZDA ne bodo nikoli vdale neizvoljeni in neodgovorni svetovni birokraciji.

Svojo odločitev za selitev veleposlaništva ZDA v Jeruzalem je označil za prispevek k miru in stabilnosti, v nadaljevanju si je privoščil kritiko Kitajske zaradi trgovinskega izkoriščanja ZDA in se pohvalil s carinami, ki jih je uvedel.

Iranskega predsednika Hasana Rohanija ni bilo v dvorani, kritike na račun države pa je prenašal iranski uradnik z mrkim pogledom, ko je Trump razlagal, da režim krši suverenost sosednjih držav in povečuje obrambni proračun zaradi jedrskega sporazuma, od katerega je ZDA umaknil in znova uvedel sankcije. Pozval je vse države, naj sodelujejo in uvedejo sankcije proti »vodilnemu svetovnemu sponzorju terorizma«.

Napovedal revizijo pomoči

Nezakonite migracije po Trumpovih besedah škodijo delovnim ljudem v državah, v katere prihajajo priseljenci. »Vsaki državi priznavamo pravico do lastne imigracijske politike in pričakujemo enako zase, zaradi česar ne bomo sodelovali v novi globalni pogodbi o migracijah,« je dejal. »Dolgoročna rešitev je pomagati ljudem, da si zgradijo upanja polno prihodnost doma, da naredimo njihove države spet velike,« je dejal Trump.

V govoru je omenil, da je uvedel nov sveženj sankcij proti venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru in njegovim sodelavcem. Dodal je, da sta socializem in komunizem vsem državam prinesla le bedo, korupcijo in trpljenje.

ZDA zagotavljajo največ humanitarne pomoči po svetu, vendar se bo to sedaj spremenilo, saj je Trump napovedal revizijo pomoči, ki bo šla le v države, ki spoštujejo ZDA in upoštevajo njihove interese. Za mirovni proračun ZN ZDA ne bodo plačale več kot 25 odstotkov. Naj dajo drugi več, je poudaril.

Med pohvalami na račun veličastne zgodovine ZN je Trump na koncu izpostavil uspehe posameznih držav, kot so Indija, Savdska Arabija, Izrael in Poljska, ki skrbijo same zase in to naj bi bila rešitev za svet. »Konstelacija držav, ki vsaka zase ponosno sije svetu«. Govor je sklenil z nizanjem vsega v kar menda verjame Amerika, kot je veličanstvo svobode, pravice posameznika, vera, neodvisnost in podobno.