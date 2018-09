Preiskovalci ZN pozivajo k umiku mjanmarske vojske iz politike

Mjanmarska vojska bi se morala umakniti iz politike, so danes sporočili preiskovalci ZN, ki so objavili še zadnji del poročila o Mjanmaru. V njem pozivajo k mednarodni preiskavi in pregonu načelnika mjanmarske vojske in še petih visokih poveljnikov zaradi genocida nad pripadniki manjšinskega ljudstva Rohingya.