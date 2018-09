Italija letno prispeva več kot sto milijonov evrov in z zavezniki bomo razmislili o koristnosti nadaljevanja teh vlaganj v razsipavanje, poneverbe in krajo znotraj organizacije, ki želi pridigati Italijanom, medtem ko se nekatere države poslužujejo mučenja in smrtne kazni, je kritiko Salvinija povzela nemška tiskovna agencija dpa. Zunanje ministrstvo v izjavi sicer ni potrdilo groženj Salvinija, je pa izpostavilo prizadevanja Italije pri reševanju migrantov na morju ter njeno pomoč afriškim državam. Ob tem je Evropsko unijo in ZN pozvalo k večji angažiranosti pri reševanju begunske krize v Sredozemlju.

V Rimu še poudarjajo, da so »ponosni« na svoj prispevek pri zmanjšanju števila smrti migrantov v Sredozemskem morju. To se je po njihovih navedbah v letošnjem letu v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 52 odstotkov. Poudarili so, da se je v minulih 12 mesecih zmanjšalo tudi število prihodov migrantov v Evropo, in sicer za 80 odstotkov.

Nova komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je bila v ponedeljek kritična do prizadevanja vlad za omejitev priseljevanja. S tem namreč po njenih navedbah ne rešujejo migracijske krize, temveč le povzročajo nova sovraštva. Bacheletova ob tem ni navedla nobenih konkretnih primerov, vendar je v daljši verziji govora, ki ga je predložila Svetu ZN za človekove pravice, med državami izpostavila ZDA, Madžarsko in Italijo. Nova komisarka je še napovedala, da namerava »v Italijo poslati osebje, ki bo ocenilo poročila o strmem porastu rasizma in nasilnih dejanj, uperjenih proti migrantom, osebam afriških korenin in Romom«.