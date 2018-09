Vodnik po Generalni skupščini Združenih narodov

Vsako jesen sedež Organizacije združenih narodov v New Yorku postane prizorišče ognjevitih in dolgočasnih govorov predsednikov držav in vlad, ki lahko trajajo po več ur. V teoriji gre za svetovno demokracijo, kritiki pa pravijo, da je vse skupaj samo predstavo in da resnična moč leži drugje.