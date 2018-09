Čeprav tradicionalna kranjska tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti, ki bo konec tedna že 23. po vrsti, po dolgih letih ne bo sklepna in v novembrskem terminu, v Slovenijo prihaja ob pravem času. Ko vlada popolna športnoplezalna evforija, ki jo je z neverjetnimi uspehi na nedavnem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku povzročila slovenska reprezentanca. Spomnimo, da je bila Janja Garnbret svetovna prvakinja v olimpijski kombinaciji in balvanskem plezanju ter podprvakinja v težavnosti, Gregor Vezonik pa je bil tretji v balvanskem plezanju.

Ob predstavitvi kranjske prireditve, ki bo v soboto (od 8. ure naprej) in nedeljo (ob 17.45) potekala v dvorani Zlato polje, je bilo največ govora o izjemnih uspehih slovenskega športnega plezanja. Reprezentančna trenerja Luka Fonda in Urh Čehovin sta se spomnila začetkov slovenskih uspehov v težavnosti, katerih pionirka je bila pod vodstvom Toma Česna Martina Čufar. Zdaj mineva skoraj 18 let, odkar so slovenski plezalci, predvsem pa plezalke, v svetovnem vrhu, ki so ga v zadnjih letih razširili še v področje balvanskega plezanja. »Miselnost se prenaša iz roda v rod. Majhnost je naša prednost. Plezalci lahko vadijo skupaj in kvalitetno, kar s pridom izkoriščajo,« pravi Luka Fonda. »Res je, da na eni strani nimamo tako kvalitetne infrastrukture kot marsikatera večja država, a smo povezani. V plezanju se je treba znajti v vsakem položaju, zato prav pridejo treningi tudi v krajših in težjih stenah. Ne maram poslušati, da v Sloveniji nimamo dobrih pogojev. Treba je garati vsak dan in to Slovenci znamo,« dodaja vodja kranjskega svetovnega pokala Tomo Česen.

Smeri bodo težke Nekdanji vrhunski alpinist, ki v zadnjih letih stresno spremlja himalajske podvige sina Aleša Česna, je v šali dodal, da bo lahko po 22 letih končno praznoval novembrski rojstni dan. »Ne strinjam se z vsemi pogledi in potezami mednarodne organizacije. Tudi prihodnje leto bomo imeli tekmo v Kranju v podobnem terminu, saj bodo novembra olimpijske kvalifikacije. Ne vem, k čemu stremi mednarodna zveza, da manjša število tekem svetovnega pokala. Le še po šest jih je lahko v balvanskem in hitrostnem plezanju ter težavnosti. Vedeti je treba, da hitrostno plezanje nima nobene povezave s pravim plezanjem, v katerem se je treba znajti v vsakem položaju, ne pa hiteti proti vrhu smeri in sten,« meni Česen. V Kranju bo konec tedna tekmovalo 126 plezalcev in plezalk iz 26 držav, med njimi bo deset slovenskih plezalk in šest plezalcev. »Da bomo v soboto izpeljali polfinale brez zamud, sem postavljalcem naročil, naj bodo smeri težke. Pripravite se na to,« opozarja Česen. »Za tekmo v Kranju se nismo posebej pripravljali, saj je bilo pred kratkim svetovno prvenstvo. Smo pa navajeni na specifičnost krajše kranjske stene in težjih smeri,« pravi trener Urh Čehovin.