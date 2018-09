Slovenska pravljica in bera kolajn na prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 1964 in 1976 v mestu ob reki Inn se je nadaljevala še danes, zadnji dan svetovnega prvenstva v športnem plezanju. Slovenske nastope je sklenila Janja Garnbret in to na kakšen način. Z najbolj prepričljivo predstavo, s petimi vrhovi, na balvanskih smereh in v težavnosti, se je v zgodovino športnega plezanja vpisala kot prva zmagovalka nove discipline - olimpijske kombinacije. Bero medalj v Innsbrucku je začela prejšnjo soboto s srebrom v težavnosti, nadaljevala v petek z zlatom v balvanih in jo sklenila danes z novim zlatom.

Garnbretova je Sloveniji priborila še štirinajsto kolajno na svetovnih prvenstvih, četrto zlato, tri od teh ima v lasti prav sama. Kot druga najmlajša v zgodovini je pred dvema letoma na SP v Parizu osvojila prvo zlato v težavnosti. Takrat se je zaradi svoje mladosti osredotočila le na težavnost. V Innsbrucku dve leti starejša je pripotovala kot glavna favoritinja ter upravičila najvišja pričakovanja in svoj uspeh nadgradila z novim zgodovinskim mejnikom v tem športu.

Kot prva in edina na svetu ima namreč v lasti tri naslove svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah. V Innsbrucku je poskrbela za dva mejnika. Najprej je postala prva plezalka v zgodovini z zlatima medaljama v težavnostnem in balvanskem plezanju, s čimer se je izenačila s slovitim Adamom Ondro, ki je za ta dvojček, takrat je bil star 21 let, poskrbel leta 2014. Nato pa je v Innsbrucku presegla tudi legendarnega Čeha, saj je kot najmlajša tekmovalka v zgodovini postala prva športna plezalka z zlatim plezalnim "hattrickom", trojčkom zlatih kolajn v težavnosti, balvanih in kombinaciji.

Slovenska pravljica v lepem Innsbrucku in v lepi in prenovljeni olimpijski dvorani OlympiaWorld je popolna. Slovenska odprava bo v domovino pripeljala dragocen tovor štirih kolajn za popoln barvni komplet. V soboto se je svojega prvega brona razveselil Gregor Vezonik, ki je zablestel v moškem finalu v balvanskem plezanju. Vezonik in Garnbretova sta oba Korošca.