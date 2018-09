Enajst sekund je slovensko športno plezalko Janjo Garnbret ločilo, da bi ubranila naslov svetovne prvakinje v težavnosti. Tako kvalifikacijsko, polfinalno kot finalno smer sta z Jessico Pilz preplezali do vrha, zato je o naslovu svetovne prvakinje odločal finalni čas. Avstrijka je priplezala do vrha v štirih minutah in 27 sekundah, Janja Garnbret je potrebovala enajst sekund več. »Veselim se drugega mesta, hkrati pa sem tudi malce razočarana. Menim, da noben tekmovalec v težavnosti ne bi smel biti razvrščen po času. Vesela sem, da sem vse smeri splezala do vrha in si dokazala, da znam dobro plezati tudi pod pritiskom. Vedela sem, da je Jessica preplezala do vrha in da bo čas zelo pomemben. Žal mi je zmanjkalo nekaj sekund. Polfinalna smer je bila prelahka, saj smo jo do vrha preplezale štiri tekmovalke,« je po naslovu svetovne podprvakinje dejala Janja Garnbret.

Ta teden nove priložnosti Devetnajstletno Korošico v naslednjih dneh čakajo nove preizkušnje, saj bo na avstrijskem Koroškem tekmovala še v balvanskem plezanju in hitrosti. V primeru, da se bo skupaj uvrstila med najboljšo šesterico, pa jo v nedeljo čaka še veliki finale. »Da sem nastope na svetovnem prvenstvu začela s kolajno, je res odlično, čeprav sem si želela ubraniti naslov svetovne prvakinje v težavnosti. Na svetovnem prvenstvu v balvanskem plezanju še nisem tekmovala, a sem na tekmah svetovnega pokala dokazala, da lahko pričakujem visoko uvrstitev,« je optimistična 19-letna Korošica. Slovenski uspeh je v težavnosti dopolnila 18-letna Mia Krampl, ki se je v Innsbrucku na svojem prvem svetovnem prvenstvu v članski konkurenci uvrstila v finale, v katerem je zasedla sedmo mesto. »Prevevajo nas mešani občutki. Kolajna na svetovnem prvenstvu je velik uspeh. Janja je naredila vse, kar je bilo v njeni moči. Bila je edina plezalka, ki je na svetovnem prvenstvu preplezala vse smeri do vrha, a hkrati ni svetovna prvakinja. Malo sem razočaran nad prelahkim polfinalom, na koncu pa je odločalo enajst sekund, ki ne sodijo v težavnostno plezanje. A tako pač je – enkrat dobimo, drugič izgubimo. Zelo sem vesel, da se je v finale uvrstila tudi Mia in dobro odplezala finalno smer, sedmo mesto je zares lep uspeh. Ne smemo pa pozabiti na Lučko Rakovec, ki bi si zaslužila nastop v finalu. Žal je med plezanjem stopila na svedrovec, kot so odločili sodniki, in ji odvzeli višino, tako da je ostala brez finala,« je slovenske nastope ocenil slovenski selektor Gorazd Hren.

Domen Škofic ni zdržal pritiska Najboljši slovenski športni plezalec v težavnosti Domen Škofic je bil na odlični poti, da bi se v Innsbrucku veselil uspeha kariere. Bil je najboljši v polfinalu ter zadnji tekmovalec v današnjem finalu. Žal ni zdržal pritiska, saj od začetka ni našel pravega ritma. V spodnjem delu finalne smeri je izgubil preveč moči ter prvenstvo končal na petem mestu. Na veliko veselje domače publike je bil najboljši Jakob Schubert, domačin iz Innsbrucka, ki je ugnal sijajnega Čeha Adama Ondro, tretji je bil Nemec Alexander Megos. »Postati svetovni prvak v domačem mestu je najlepše, kar se ti lahko zgodi na športni poti. Ponosen sem, da sem ugnal Adama Ondro, žal pa mi je, ker se v finalu ni izšlo mojemu najboljšemu prijatelju Domnu Škoficu. V kvalifikacijah in polfinalu sem bil zelo živčen, dan pred finalom pa me je z naslovom svetovne prvakinje razbremenila Jessica. Kar naenkrat smo se pogovarjali samo še o njej, tako da se nisem toliko obremenjeval s svojim nastopom,« je pripovedoval Jakob Schubert, ki je bil svetovni prvak že pred šestimi leti.