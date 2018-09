Garnbretova si prvo mesto kvalifikacij deli z Japonko Akiyo Noguči, ki je poskrbela za najboljši dosežek v drugi kvalifikacijski skupini, z osvojenimi štirimi vrhovi od petih. Janji bo od sedmih Slovenk, ki so nastopile v kvalifikacijah, v polfinalu delala družbo le Kadićeva, ki je v kvalifikacijah z dvema balvanskima vrhoma vpisala peti dosežek. Brez polfinala so ostale Mia Krampl (33.). Mina Markovič (37.), Urška Repušič (39.), Vita Lukan (51.) in Tjaša Slemenšek (63.).

Danes so na sporedu še moške kvalifikacije balvanov, v katerih bodo Slovenijo zastopali Gregor Vezonik, Anže Peharc, Luka Potočar, Domen Škofic in nekdanji svetovni podprvak in aktualni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v balvanih Jernej Kruder.

V Innsbrucku so minuli konec tedna že okronali nova svetovna prvaka v težavnosti. To sta postala domačina Jessica Pilz in Jakob Schubert. Po zaslugi Janje Garnbret ima odličje tudi Slovenija, in sicer srebrnega sijaja.