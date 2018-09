Z nocojšnjo tekmo med Krškim in Domžalami z začetkom ob 20. uri bodo nogometaši v prvi slovenski ligi odprli drugo četrtino prvenstva. Osmerica klubov bo deseti krog sklenila jutri, ko bodo na sporedu tekme Triglav – Mura, Maribor – Rudar, Celje – Aluminij in Olimpija – Gorica.

Domžalski nogometaši so si po devetih tekmah nabrali že deset točk zaostanka za vodilnim Mariborom. Za tri zmage, dva remija in štiri poraze so osvojili borih enajst točk, kar je celo manj kot v enakem obdobju lani. Domžalam se je znova pripetilo, da so zabredle na začetku sezone in izpadle iz igre za naslov prvaka, ki bo očitno potekal zgolj med Mariborom in Olimpijo. »Potrebovali bomo kar nekaj časa. Ljudje nočejo slišati ali razumeti, da ko zamenjaš pet igralcev, ne moreš pričakovati, da bo ekipa sposobna preklopiti tako hitro. Sploh če v tujini niso igrali. Treba je biti realen,« pravi trener Simon Rožman, ki je moštvo odlično pripravil za mednarodne izzive. Domžale so v kvalifikacijah za ligo Evropa nadigrale ruskega prvoligaša Ufo, a nesrečno izpadle. Njihova forma je avgusta občutno padla, zadnji remi v Ljudskem vrtu pa nakazuje, da se ob Kamniški Bistrici znova prebujajo.

Domžale so v primerjavi z minulo sezono še vedno v igri za pokalni naslov. Lani so senzacionalno izpadle proti Muri, tokrat jih v četrtfinalu tekmovanja čakata derbija z Mariborom. Po današnjem prvenstvenem gostovanju v Posavju se bodo v nedeljo pomerili še z Rudarjem v Velenju. »Hrabri nas predstava v Ljudskem vrtu, kjer smo prikazali taktično zelo zrelo igro. Imeli smo tudi nekaj sreče, ki smo jo pogrešali na nekaterih prejšnjih tekmah,« meni branilec Tilen Klemenčič, ki je v zadnjem krogu minule sezone zakuhal enajstmetrovko za drugi državni naslov Olimpije v zadnjih treh letih. Krško je prejšnji konec tedna prevladovalo na gostovanju v Novi Gorici, a boljše igre ni znalo kronati z zadetkom.

Verjetni postavi – Krško: Zalokar, Tomić, Ejup, Kulinitš, Hing - Glover, Da Silva, Ogrinec, Srečković, Volaš, Ristovski, Vekić. Domžale: Mulalić, Kirm, Dobrovoljc, Melnjak, Sikošek, Klemenčič, Ibraimi, Ibričić, Gnezda Čerin, Mujan, Vuk. Naš namig: 2.