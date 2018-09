Nogometaši Olimpije so po zmagi nad Aluminijem stopili prednost vodilnega Maribora na štiri točke. Vijoličasti so v derbiju kroga proti Domžalam štirikrat zadeli, a dvakrat v lastno mrežo. Deseterica klubov je s tekmami devetega kroga sklenila uvodno četrtino prvenstva, ki se bo nadaljevalo sredi tedna.

Mariborska (avto)gola

Še trenerja Darko Milanič in Simon Rožman nista znala točno pojasniti, kako in zakaj se je dvoboj, ki je že sicer bolj dinamičen od preostalih ligaških v Ljudskem vrtu, tako zapletel in razpletel. »Redko vidiš tekmo, ko si zabiješ dva avtogola,« je lahko le nemočno izpostavil Milanič. Za Maribor je bila tekma dobra in slaba hkrati. To ni bilo samo redko. Mitja Viler je dosegel peti najhitrejši gol v ligi. In rekordno hiter avtogol.

»Saj se ve… Desna noga in žoga na vzhodno tribuno, ni kaj filozofirati,« je uvodnih osemnajst sekund, ko so Domžale navalile po levi in je Viler odbitek nerodno pospravil v gol, pojasnil Milanič. Vseeno pa je bil zadovoljen, da so se vijoličasti hitro pobrali in nadaljevali, kot so si zastavili. Ampak ravno v tem je bil problem. Tekma nikakor ni zares (p)ostala takšna, kot si je Maribor prizadeval. Izenačenje Jana Mlakarja je bil predvsem dokaz, da Domžale še niso tam, kjer bi rade bile, kot je znova pojasnjeval Rožman. »Potrebovali bomo kar nekaj časa. Ljudje nočejo slišati ali razumeti, da ko zamenjaš pet igralcev, ne moreš pričakovati, da bo ekipa sposobna preklopiti tako hitro.«

Maribor je do polčasa imel, kar je hotel, ko je Saša Ivković z glavo po kotu zabil že svoj šesti gol, nato pa si ga po dobri uri nespretno zabil še drugič. Nespreten je bil prav Ivković. »Pri drugem avtogolu je bila hitra reakcija,« je Milanič poudaril, da se pač tudi avtogol razlikuje od avtogola. Nič ni pomagalo, da je Maribor zabil vse štiri. Vsaj izgubili niso kot pred tremi leti v Zavrču, ko so zabili vse tri. So pa ostali z desetimi, ko je Aleksander Rajčević podrl razpoloženega Gregorja Sikoška.

A Maribor je točke zapravil še bolj zato, ker Marcos Tavares in Blaž Vrhovec nista kronala izdelanih akcij za 3:1. »Pa vse sem naredil prav,« je na konferenci z glavo trznil kapetan. »Saj sem bil na vratnici, bi jo ubranil,« je hudomušno pristavil Andraž Kirm. Na koncu so na kaj več celo upravičeno upali Domžalčani. Niso prvi. Podobno sta letos na poti domov tuhtala že Mura in Celje. »Naš izkupiček točk po prvi četrtini je odličen, še vedno smo neporaženi. Edini madež je, da smo doma na štirih tekmah le enkrat zmagali. Uspeva nam lažje v gosteh,« je priznal Milanič.