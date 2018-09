»Ne bom trdil, da po prikazanem napredovanje Maribora ni zasluženo. Mariborčani na takšen način z goli v zadnjih minutah zmagujejo že desetletja, ker imajo kakovost. Mi zaradi utrujenosti in neizkušenosti nismo znali tekme nadzorovati do konca in ohraniti vodstva. Seveda sem razočaran, a sem realen, da smo igrali z Mariborom,« je po pravi drami ostal dostojanstven 37-letni trener Brava Dejan Grabić, čigar ekipa je pokazala veliko več želje, borbenosti in srčnosti.

Ljubljančani so vodili z 1:0 in 2:1 po pravih evrogolih Nukića, ki se je izkazal še s številnimi skoki in zadrževanjem žoge, ter Jašaragića, nogometnega naturščika, ki je dosegel pravi evrogol s strelom z zavrtinčeno žogo. Vzdušje je bilo po zaslugi domačih navijačev prvinsko nogometno. Naraščaj kluba je navijal s prepevanjem in mahanjem z zastavami, starejši so si pomagali z bobnom in ob obeh golih odplesali pravi bojni ples. Ljubljančani so imeli v drugem polčasu tri priložnosti, da bi dotolkli anemični Maribor. Kurtović je ustrelil čez gol, visokorasli Križan (sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Aleša Križana iz Maribora) je po lobu zadel vratnico, Nukić pa je v priložnosti tekme v 84. minuti zgrešil žogo po podaji z boka, ki bi jo moral poriniti v prazno mrežo in dokončno potopiti Maribor.

Maribor se je rešil v 91. in 95. minuti

»Glede na kakovost tekmeca smo se morali braniti, a tega na treniramo veliko, ker moramo v drugi ligi igrati podobno kot Maribor v prvi, torej s kontinuiranim napadom. Super tekma za klub, a sedaj se moramo ozreti proti tekmam v drugi ligi, na katerih bomo morali biti pravi, saj iz ozadja napadamo prvo ligo,« je dodal Grabić, ki je ekipo moral sestaviti brez člana mlade reprezentance Bukare in palestinskega reprezentanta Jake Ihbeisheha.

Oslabljeni Maribor brez Handanovića, Tavaresa, Šulerja in Ivkovića je bil v Šiški zrel za izpad. Mariborčani so sicer izenačili na 1:1 po lepem zadetku Mešanovića s strelom z dvajsetih metrov, sicer pa so igrali brez ideje in volje. Športni direktor Zlatko Zahović je zaradi malo dogajanja na igrišču kar med tekmo na tribuni VIP ustregel vsem željam mladih nogometašev, ki so z njim želeli narediti selfi. Gostje si sploh niso priigrali priložnosti skozi igro. Nevarni so bili le iz svojega najmočnejšega orožja – prekinitev, ko je žogo v kazenski prostor pošiljal Dervišević, čigar predstava v polju je bila sila skromna. Ko so igralcem Brava pošle moči, sta po kotih zadela Felipe Santos v 91. (po njegovem izenačenju je Zahović zapustil tribuno) in kapetan Rajčević v 95. minuti.

»Naše napredovanje je zasluženo, gostiteljem, ki jih nismo podcenili, pa čestitke za predstavo. Posebnost pokalnih tekem je, da moraš biti pripravljen tudi na to, da zmagaš v sodnikovem dodatku. Imeli smo dovolj priložnosti, da bi tekmo odločili že prej. Razlika med kluboma v ugledu in kakovosti je veliko večja, kot je pokazal končni izid. V takšni pokalni tekmi si zadovoljen tudi zgolj z zmago, drugo pa skušaš hitro pozabiti. Smo v obdobju, ko ne letimo na igrišču, a to je sestavni del športa,« je tekmo videl trener Maribora Darko Milanič.