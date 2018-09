Ossobuco po milansko

Potrebujemo 6 debelejših rezin telečje krače s kostjo (kračo naj nažaga mesar; najboljši so kake štiri centimetre debeli, 200 gramov težki kosi), 3 žlice oljčnega olja, 40 g masla, 2 srednje veliki čebuli, 150 g korenčka, 1 steblo pora, 2 stebli zelene, 500 g paradižnika v koščkih, 3 dl čiste goveje juhe, 3 dl suhega belega vina ali vermuta, 30 g moke, morsko sol, sveže zmlet pisani poper, 4 stroke česna, 1 lovorov list, ščep origana, 1 majhen šopek timijana (ali ščep suhega). Za gremolato še 1 limono, 2 stroka česna, 1 šopek peteršilja, 2 žlici istrskega ekstra deviškega oljčnega olja, 0,5 žličke soli, 0,25 žličke sveže zmletega črnega popra.

Korenček olupimo in grobo naribamo. Zeleno olupimo in drobno sesekljamo. Por očistimo in drobno narežemo. Čebulo olupimo in drobno sesekljamo. Česen olupimo. ■

V globokem krožniku zmešamo moko in sol. V zmesi povaljamo kose mesa in jih dobro otresemo. V ponvi segrejemo olje in maslo. Na vročo maščobo položimo kose teletine, ki jih po vsaki strani pečemo po pet minut. Če mesa v ponev ne spravimo hkrati, ga opečemo v etapah. Pečene kose poberemo iz ponve in shranimo na toplem. V isto ponev stresemo nariban korenček, sesekljana čebulo in zeleno, drobno narezan por in strt česen. Med mešanjem pražimo pet minut. Zalijemo z vinom, ki ga do polovice ukuhamo. Pečico segrejemo na 160 stopinj Celzija. Popraženo zelenjavo zalijemo z juho. Dodamo lovorov list, origano in timijan ter zavremo. Vse skupaj prelijemo v večji pekač ali lonec z ognjevarnimi ročaji. V omako vložimo opečene kose mesa, potem pa posodo pokrijemo in jo za 90 minut potisnemo v segreto pečico. V tem času pripravimo gremolato, tako da česen olupimo in stremo. Limono operemo, dobro obrišemo in naribamo lupino v posodo. Peteršilj operemo, otresemo in nasekljamo. V posodico z naribano lupinico dodamo vse preostale sestavine in dobro premešamo. Posodo z omako (ki ne sme biti tekoča kot tržaška) pokrijemo in za eno uro shranimo v hladilnik, da se okusi povežejo. Ko je jed v pečici gotova, lahko meso previdno poberemo iz omake in omako s paličnim mešalnikom spasiramo (ta korak ni nujen). Meso nato položimo nazaj v omako, popramo, posodo pokrijemo in pustimo vse skupaj počivati vsaj še deset minut, da se okusi povežejo. Na vroče krožnike razdelimo kose mesa. Oblijemo jih z omako, vse skupaj pa začinimo z gremolato. Zraven ponudimo polento ali milansko rižoto, zeleno solato in po želji opečene kruhke, na katere lahko namažemo mozeg.