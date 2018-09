Celotna jed lahko pripravite v točno enem loncu. Prvič je to idejo v javnost že kar nekaj let nazaj spravila Martha Stewart. Prvi, ki je pravzaprav uporabljal to metodo, pa naj bi bil Matteo Martella, oziroma njegova mama. Do Marthe Stewart je idejo prinesla njena kreatorka receptov Nora Singley, je na počitnicah v Italiji zašla v restavracijo Mattea, ki ji je zaupal ta način priprave testenin.

Zakaj je kuhanje v enem loncu tako dobro? - Prva najbolja lastnost je zagotovo uporaba manj posod. Vse pripravite v točno enem loncu. Za pripravo torej ne potrebujete ene posode za testenine in ene za omako. - Testenine med kuhanjem spuščajo škrob, ki vsako omako naredi božansko in ker se vse kuha skupaj, ta škrob ne gre skozi cedilo, ampak se umeša v omako. - Tretja čudovita posledica kuhanja v enem loncu omogoča, da lahko to jed pripravite tudi sredi kampa, kjer imate na razpolago le en lonec in en gorilnik. Če pa to ni fajn! - In zadnji razlog, zakaj je kuhanje v enem loncu dobro? S to tehniko se lahko pohvalite pred vsemi, ki jim to jed servirate!

Še preden pa si pogledate video priprave, pa še nekaj informacij o današnjem receptu: - Za 100 g rezancev potrebujete približno 3,5 dcl tekočine, če pa je slučajno na koncu kuhanja nekaj zmanjka, pa je nekaj še dodajte. S to formulo lahko naredite katere koli testenine v enem loncu! - Namesto mete lahko uporabite tudi baziliko, origano ali peteršilj. - Namesto limone lahko uporabite tudi limeto. - V primeru, da uporabite vodo in jušno osnovo, je najboljše, če ju zavrete preden ju dodate rezancem, da se bo okus lepo razporedil. Sedaj pa si brž poglej video priprave teh fantastičnih rezancev iz enega lonca. Pa dober tek! Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na www.sitfit.si/!

RECEPT

SESTAVINE (za 2 osebi): 200 g rezancev 2 stroka česna 2 zeleni bučki 1 skodelica češnjevih paradižnikov 1 limona 1 šopek sveže mete 1 pest parmezana 7 dcl zelenjavne jušne osnove (ali 1 jušna kocka in vrela voda)