Med najbolj prepoznavne gobe sodijo jurčki. Z rjavim klobukom, rumeno trosovnico in trebušastim betom so namreč nezgrešljivo dišeči in okusni. Pravijo jim tudi jesenski gobani, saj množično poženejo šele ob koncu poletja in jeseni, ko je dežja dovolj, poleti pa jih je zaradi sušnega vremena bolj malo. Zaradi svojega edinstvenega okusa in enostavne priprave so izjemno cenjeni v večini svetovnih kuhinj, njihova cena pa še zdaleč ne dosega tiste, ki jo držijo kralji in med gobami, tartufi. Sladokusci obe našteti vrsti radi kombinirajo, denimo v rižotah in s testeninami, saj se okusi imenitno ujemajo. Pravijo, da je jurček najokusnejši, če ga pripravimo 24 ur po tistem, ko smo ga nabrali, ampak če jih imamo v izobilju, jih lahko shranimo tudi za pozneje. Eden od načinov je sušenje, bržkone boljša izbira pa je zamrzovanje. Skrbno očiščene in dobro osušene ter primerno narezane jurčke položimo v plastično vrečko in hitro zamrznemo. Tako s svežimi kot s predhodno zamrznjenimi zdravimi jurčki bomo pripravili vrhunsko pojedino, le paziti je treba, da gob ne pražimo predolgo, ampak res samo toliko, da se zmehčajo.

Bučna polenta z jurčki Potrebujemo (za polento) 300 g maslene buče, 100 g koruznega zdroba, 15 g masla, 1 veliko žlico oljčnega olja. Za omako še 300 g jurčkov (lahko jih kombiniramo z drugimi gobami, denimo z dežnikaricami), 1 srednje velik korenček, 2 žlici oljčnega olja, srednje veliko čebulo, 3 stroke česna, šopek peteršilja, mleto kumino, 0,5 dl rdečega vina, sveže zmlet pisani poper, morsko sol, zvrhano žlico prosene kaše za zgostitev. Bučo olupimo in narežemo na manjše kocke, stresemo jih v lonec, prelijemo z vodo, rahlo solimo in kuhamo približno 10 minut. Ko je buča kuhana, jo zmeljemo s paličnim mešalnikom, dodamo 15 g masla in prisujemo koruzni zdrob. Pristavimo in med kuhanjem večkrat premešamo. Če uporabimo instantni zdrob (slabša izbira), bo polenta kuhana v dveh minutah, sicer bomo potrebovali nekoliko več časa. Med kuhanjem po potrebi dolijemo malo vode, a le toliko, da se polenta normalno skuha. Bučna polenta naj bo malenkost redkejša, saj jo predenemo v namaščen model in v njem pustimo stati vsaj eno uro, da se ohladi in nekoliko strdi. V ponvi na dveh žlicah oljčnega olja prepražimo drobno narezano čebulo in drobno nasekljan korenček, na koncu dodamo še narezan česen in vse skupaj pražimo le toliko, da zadiši. Nato dodamo narezane gobe ter nežno, a dobro premešamo. Solimo, popramo, dodamo kumino in prilijemo vino. Kuhamo dve minuti, nato zalijemo z decilitrom vode. Na zmernem ognju kuhamo 15 minut (vmes po potrebi zalijemo z vodo), nazadnje dodamo (po potrebi) še proseno kašo za zgostitev. Na koncu posujemo s sesekljanim peteršiljem. Polento narežemo na rezine in jo na oljčnem olju (ali maslu) v ponvi popečemo z obeh strani. Popečene rezine polente razdelimo na krožnike, na vrh pa razporedimo gobovo omako. Postrežemo kot samostojno jed, najbolje skupaj s sezonsko listnato solato.