Božanski v pečici ocvrti jajčevci

Ti panirani jajčevci niso nič slabši od tistih, ocvrtih v olju. Pravzaprav so še boljši, saj prav zato, ker so pečeni v pečici, niso neprijetno in čisto brez potrebe preveč mastni. So pa božanskega okusa in so čudovit dodatek v obroku. In še dobra novica? Čisto enostavni so za pripravit!