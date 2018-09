Marsikdo ne ve, da so vsebine, ki se nam prikažejo na časovnici družbenega omrežja Facebook, skrbno moderirane. Na tisoče zaposlenih dnevno pregleda vsako posamezno vsebino, ki jo uporabniki objavijo na omrežje, in za vsako objavo posebej oceni, ali je v skladu s sprejetimi standardi skupnosti, ali od njih odstopa. Na družabnem omrežju so prepovedane spolno in nasilno nazorne objave. Zato, da naše časovnice ostanejo »čiste in prijetne,« so z na tisoče video posnetki, fotografijami in oddajanji v živo, ki med drugim prikazujejo spolne zlorabe otrok, posilstva, mučenja, obglavljenja, samomore in umore bombardirani moderatorji.

Predstavniki Facebooka so v preteklosti sicer trdili, da imajo vsi uslužbenci, ki dnevno pregledujejo vsebine na tem družbenem omrežju, dostop do ustrezne pomoči za ohranjanje njihovega duševnega zdravja. Tudi na samem delovnem mestu naj bi imeli dostop do izvedencev, ki jim lahko individualno ali skupinsko svetujejo, hkrati naj bi vsi imeli dostop do celovite zdravstvene oskrbe. Nekdanja uslužbenka Facebooka Selena Scola pa je na družabno omrežje naslovila tožbo, v kateri trdi, da temu ni tako. Po njenih besedah, moderatorji vsebin niso deležni ustrezne oskrbe, ki bi ohranjala njihovo duševno zdravje.