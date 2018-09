Nov center naj bi bil operativen do okoli leta 2022. Thomas Furlong, ki je v Facebooku zadolžen za infrastrukturo, je pojasnil, da bo novi center gostil Facebookove strežnike in centraliziral njegove IT operacije.

Po poročanju AFP bo center velik 170.000 kvadratnih metrov in se bo razprostiral na 11 nadstropjih. Prilagojen bo tudi tamkajšnjim temperaturam, ki se redko spustijo pod 25 stopinj Celzija.

V Facebooku pričakujejo, da bo center, ki bo že njihov 15. na svetu, v celoti deloval na obnovljive vire energije.