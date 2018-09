»Z Mikom sva hvaležna za zadnjih osem let pri Instagramu in šest let z ekipo Facebooka,« je v izjavi v ponedeljek zapisal Systrom. »Načrtujeva nekaj premora, da znova raziščeva svojo radovednost in kreativnost,« njegove besede povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Danes 34-letni Systrom in 32-letni Krieger sta Instagram ustvarila leta 2010, ko sta bila še študenta na univerzi Stanford v srcu Silicijeve doline. Sedaj se želita, kot navajajo uradna pojasnila, posvetiti drugim projektom.

Glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je pohvalil »kreativne talente« dvojice. »S sodelovanjem z njima sem se ogromno naučil,« je dodal in zagotovil, da obema želi kar najboljše.

Več medijev sicer razlog za odhod vidi v nesoglasjih Systroma in Kriegerja z vodstvom Facebooka. Ta je Instagram prevzel aprila 2012 za okoli milijardo dolarjev.

Instagram je junija presegel milijardo aktivnih uporabnikov in predstavil nov format daljših videoposnetkov, s katerim želi pritegniti ustvarjalce z različnih področjih, ki so sedaj najbolj aktivni na platformi youtube.

Gre sicer za četrto platformo pod okriljem Facebooka, ki se lahko pohvali z milijardo uporabnikov. Prvo je bilo istoimensko družbeno omrežje, sledili sta aplikaciji za spletne klepete in klice whatsapp in messenger.