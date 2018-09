»Prepočasni smo bili pri odkrivanju tega in prepočasi smo ukrepali. To vmešavanje je bilo popolnoma nesprejemljivo. S tem so bile kršene vrednote našega podjetja in države, ki jo ljubimo,« je poudarila Sandbergova na zaslišanju pred senatnim odborom za nadzor varnostnih služb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Grožnja, ki nam preti, ni nova. Amerika je bila vedno tarča napadov nasprotnikov, ki želijo spodkopati našo demokracijo. Nove so zgolj taktike, ki jih uporabljajo,« je pojasnila na zaslišanju o kampanjah manipuliranja tujih sil.

Sandbergova, ki zaseda drugi najvišji položaj v Facebooku, je dejala še, da je družba podvojila število uslužbencev, ki skrbijo za varnost, s tem pa se ukvarja tudi umetna inteligenca.

V ameriškem senatu se je moral sicer zaradi škandala s podjetjem Cambridge Analytica, ki je zlorabilo podatke 87 milijonov uporabnikov Facebooka v kampanji za ameriške volitve leta 2016, aprila zagovarjati že ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg. Ta je prevzel osebno odgovornost za zlorabo osebnih podatkov in priznal, da Facebooku ni uspelo zaščititi omrežja.