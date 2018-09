Delićeva, ki vodi skupino 29 novinarjev iz vseh članic EU, združenih pod imenom MEPs Project - zastopa jih slovenska odvetnica Nataša Pirc Musar - je že napovedala pritožbo na današnjo odločitev Sodišča EU.

"Osebno nisem pričakovala, da nam bo sodišče kar podarilo zmago, ampak sem upala, da bo šlo predvsem za zbliževanje argumentov," je dejala.

Sodišče EU je danes potrdilo odločitev Evropskega parlamenta, da novinarjem zavrne dostop do dokumentov o splošnih mesečnih izdatkih evropskih poslancev - gre za približno 40 milijonov evrov izdatkov, ki jih evropski poslanci dobijo kot dodatek k plači za delovanje pisarne.

"Glede na odločitev, kolikor sem jo lahko preučila doslej, je sodišče kopiralo argumente Evropskega parlamenta izpred treh let in sprašujem se, kaj se je dogajalo od novembra 2015, ko smo vložili pritožbo na evropsko sodišče," je dejala.

Konzorcij novinarjev je med drugim zahteval podatke o tem, kako potne stroške uporabljajo poslanci, a je sodišče presodilo, da so to zasebne zadeve.

Sodišče v Luksemburgu je po njenih besedah popolnoma spregledalo ključni argument v zadevi, in sicer, ali konzorcij novinarjev zahteva razkritje podatkov, ki so zasebne ali javne narave. "Mi smo zelo jasno prikazali, da gre za javne podatke, medtem ko Evropski parlament trdi, da so to zasebni podatki, to je zdaj potrdilo tudi Sodišče EU, " poudarja Delićeva.

To je po njenih besedah "zelo nerodno" glede na to, da je Evropska komisija nedavno tudi zaradi postopka, ki ga je sprožila nevladna organizacija za dostop do informacij javnega značaja Acces Info Europe, začela javno objavljati podatke o potnih stroških evropskih komisarjev.