Kot so pojasnili na novogoriški policijski upravi v sporočilu za javnost, so bili o dogodku na Trgu Evrope, kjer je novinarska ekipa Televizije Slovenija snemala prispevek, obveščeni nekaj po 11. uri, policisti pa ga preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja grožnje.

Član ekipe je še pravočasno odskočil, skupila jo je le kamera

Omenjeni voznik osebnega avtomobila znamke Fiat bele barve in goriškega registrskega območja je po njihovih navedbah mimo novinarske ekipe med njihovim snemanjem večkrat peljal in se pri tem nedostojno vedel. Novinarji so kljub temu nadaljevali z delom, voznik se je nato pripeljal iz smeri nekdanjega mejnega prehoda na Erjavčevi ulici proti Solkanu in se z vozilom zapeljal proti članu snemalne ekipe. Ta je pravočasno odskočil, tako da ni bil poškodovan, se je pa voznik z vozilom zaletel v kamero in jo poškodoval.

Novogoriški policisti so na kraj napotili policijske patrulje, da bi izsledile pobeglega voznika, o dogodku pa so obvestili tudi pravosodne organe, so še navedli na Policijski upravi Nova Gorica.

Omenjeni napad ni edini napad na novinarsko ekipo v zadnjem času. Konec julija sta namreč Rok Žavbi, ki je zaradi novačenja borcev za Islamsko državo in posedovanja orožja prestal zaporno kazen v Italiji, in njegov oče napadla novinarsko ekipo televizijske hiše Planet TV. Novinarju in snemalcu, ki sta v vasi Pšajnovica v okolici Kamnika stala na cesti pred hišo družine Žavbi, se je najprej približal oče Roka Žavbija in ju začel preganjati ter vpiti, da jima ne dovoli snemanja. Nato se je z avtomobilom pripeljal še Rok Žavbi, ki je novinarja in snemalca brcal in udarjal s pestmi, skupaj z očetom pa sta ju tudi grobo zmerjala.