Lokal je Furs zapečatil zaradi neplačanih obveznosti do države, je za Primorske novice pojasnil Andrej Sabotin iz Puba 33 in še zagotovil, da bodo zadevo uredili v nekaj dneh.

Med snemanjem pečatenja pa je uslužbenec Fursa v civilu snemalca TVS podučil o prepovedi snemanja uradnih oseb, ga obvestil o poteku uradnega postopka in od njega zahteval legitimacijo, so zapisali na Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Snemalec je pojasnil, da ima osebne dokumente v svojem vozilu, predstavnik Fursa pa je nato snemalcu zagrozil, da bo zaplenil kamero in posnetke. Po grožnji je snemalec privolil v izbris posnetega materiala. Po navedbah RTVS je nato pristopil še uniformirani uslužbenec Fursa, ki je preveril, ali je snemalec res zbrisal posneti material.

Na Fursu dogodek obžalujejo

V opisu dogodka na svojem Facebook profilu je novinarka TVS Eugenija Carl zapisala, da gre za grob in nedopusten poseg v svobodo medijev in pravico javnosti do obveščenost. Temu mnenju se pridružujejo tudi vodstvo RTVS, informativni program TVS in Društvo novinarjev Slovenija, ki dogodek vidi kot še en primer nedopustnega pritiska na reportersko delo in svobodo medijev. »Svobodno in neodvisno novinarstvo je eden temeljnih postulatov demokracije in vsak tak grob poseg v novinarsko delo oži polje medijske svobode,« pa so še poudarili na RTVS.

Na Fursu dogodek obžalujejo. Po njihovih informacijah je med vpletenimi prišlo do nesporazuma oziroma do komunikacijskega šuma, zaradi česar je prišlo do zapleta. Zanikali so, da so uslužbenci Fursa snemalca uradno legitimirali, mu odvzeli kamero in ga privedli na zaslišanje. Nič od tega se ni zgodilo, so še zapisali v odzivu ter se zaradi dogodka in izbrisa posnetka snemalcu opravičili. Na finančni upravi pa niso pojasnili, kaj je bila podlaga za njihovo zahtevo za izbris posnetka.