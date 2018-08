Beloruske oblasti so v torek in sredo aretirale skupno okoli deset novinarjev, ker naj bi vdrli v računalniški sistem državne tiskovne agencije Belta in na nezakonit način dostopali do novic agencije, za kar je v Belorusiji predvidena kazen do dveh let zapora. Preiskali naj bi tudi uredništva več časopisov.

Belorusija, ki jo že 24 let vodi predsednik Aleksander Lukašenko, je okrepila pritisk na novinarje po lanskih množičnih protivladnih protestih. Po navedbah organizacije Novinarji brez meja so v Belorusiji lani aretirali več kot sto novinarjev, večino med poročanjem s protestov.