Predstavniki španske socialistične vlade Pedra Sancheza so minuli konec tedna podali nekaj namigov glede vladnih stališč o katalonskih priprtih politikih in pravosodnem procesu, ki poteka v zvezi z razglasitvijo katalonske samostojnosti prvega oktobra lani. Podpredsednica španske vlade Carmen Calvo meni, da začetek sodne obravnave zamuja in da podaljšanje preventivnega zapora za obtožene ni smiselno. Predstavnica španske izvršne oblasti v Barceloni Teresa Cunillera pa je dejala, da bi podprla njihovo pomilostitev, če bi bili na koncu obsojeni.

Preiskovalni postopek, ki ga vodi špansko vrhovno sodišče proti lani odstavljenemu katalonskemu političnemu vrhu in nekaterim predstavnikom nacionalističnih organizacij, se te dni bliža koncu. V naslednjih tednih mora tožilstvo podati obtožnico za 27 oseb (devet jih je v zaporu, sedem v tujini), v kateri bodo opredeljena predhodno ugotovljena kazniva dejanja upora, neposlušnosti in malverzacije z javnimi sredstvi.

Dolg pripor ni smotrn

Sedanja katalonska vlada in predstavniki nacionalističnih strank pa od Sancheza pričakujejo, da bo španskemu generalnemu tožilstvu predlagal umik obtožbe zaradi upora. Dokler tega ne stori, ne bodo pristali na pogajanja o državnem proračunu, je pred dnevi izjavil Joan Tarda, predstavnik Katalonske republikanske stranke (ERC). Glasove poslancev te in še drugih nacionalističnih strank (tudi baskovske) pa socialistična manjšinska vlada nujno potrebuje za sprejem proračuna za leto 2019. Kaže, da je prav to eden od razlogov za izrečene namige iz vrst Sanchezove vlade, ki si prizadeva s politiko odprtih vrat zmanjšati napetost v odnosih s Katalonijo in nevtralizirati desno populistično opozicijo, ki je proti dialogu. V soboto je predstavnica španske vlade v Kataloniji Teresa Cunillera izjavila, da bi obtoženi v primeru, da jih sodišče spozna za krive, morali zahtevati pomilostitev, kar bi bila sama pripravljena podpreti. Po njenih besedah si Sanchezova vlada prizadeva doseči drugačno vzdušje in ne verjame, da bi bilo še kdaj potrebno uporabiti 155. ustavni člen in odstaviti katalonsko vlado: »Ponujamo poglobitev katalonske avtonomije, ponujamo zadeve, na katere katalonska vlada sprva odgovarja negativno, ampak mislim, da se na splošno zaveda, da je to edina pot.« Podpredsednica vlade Carmen Calvo je v intervjuju dejala, da »ni logično podaljševati preventivnega pripora« za devet katalonskih politikov, češ da zapor nič ne pomaga. O tem morajo vsekakor odločati sodniki, pravi Calvova, a če preložijo sojenje na čas po evropskih volitvah, bi jih bilo smiselno izpustiti na prostost.