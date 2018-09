Med osebnimi cilji na mestu guvernerja Banke Slovenije, ki so hkrati tudi strateški cilji te institucije, je poudaril pravočasno prepoznavanje makroekonomskih izzivov, okrepljen nadzor bančnega in finančnega sistema, aktivno in prepoznavno vlogo v Evrosistemu, učinkovito delovanje Banke Slovenije ter večji ugled in zaupanje javnosti.

V javni predstavitvi se je dotaknil dveh, v javnosti pomembnih tem, to je vprašanje nadzora nad Banko Slovenije in izrednih ukrepov Banke Slovenije ob sanaciji bank leta 2013 in 2014 oz. vprašanje izbrisanih imetnikov delnic in podrejenih obveznosti v podržavljenih bankah. V obeh primerih je po njegovem treba spoštovati pravila pravne države.

»Zavzemam se za transparentno delovanje Banke Slovenije in ustrezen nadzor,« je dejal in povzel, da je ta že vzpostavljen z rednim poročanjem državnemu zboru in državnemu svetu, zunanjo neodvisno revizijo in s potencialnim nadzorom računskega sodišča. Ta lahko že sedaj revidira pravilnost in smotrnosti poslovanja Banke Slovenije in »želim si, da bi sodišče ta mandat začelo izpolnjevati«.

Računsko sodišče pa ne more presojati pravilnosti in smotrnosti praks nadzora centralne banke do novembra 2014, saj je ustavno sodišče konec lanskega leta do končne odločitve zadržalo izvajanje zakona o Banki Slovenije v tem delu, je spomnil. Povedal je, da »svet Banke Slovenije v trenutni sestavi o tej tematiki predhodno ni bil povprašan«, pridobiva pa pravno mnenje, kaj bi lahko v tej zgodbi storil.

Od maja, ko po odhodu Boštjana Jazbeca z mesta guvernerja Dolenc Banko Slovenije vodi, preverjajo tudi ostale sodne postopke, v katerih sodeluje Banka Slovenije. Tako glede presoje ustavnosti, ali računsko sodišče lahko presoja pravilnost in smotrnost praks nadzora, še preverjajo pravne posledice umika predloga, ki ga je na ustavno sodišče naslovil svet Banke Slovenije v prejšnji sestavi. »Ko bomo prepričani, da je pravilna ena odločitev ali druga, jo bomo sprejeli,« je napovedal.

Treba je počakati na zakon Glede izbrisanih imetnikov kvalificiranih obveznosti v podržavljenih bankah je Dolenc menil, da je treba počakati na zakon, ki ga mora DZ sprejeti po odločitvi ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je namreč DZ naložilo, da mora do sredine maja 2017 uskladiti zakonodajo, da bodo izbrisani imetniki upravičeni do učinkovitega sodnega varstva, kar se do danes še ni zgodilo. »Apeliram na poslance, da tej tematiki posvetijo prioritetno pozornost,« je dejal in jim ponudil pomoč ali podporo. Sam namreč ocenjuje, da je treba počakati na sprejem zakona in na pravnomočne sodne odločbe. Po njegovem se spor v tem primeru lahko reši tudi predčasno, z dogovorom, saj pričakuje, da se bo v okviru sodnih postopkov vzpostavil dialog: »A to bo odvisno tudi o tega, kakšen zakon bo sprejet.« Na vprašanja, da so ga videvali, kako se pogovarja s to ali ono javnosti znano osebo, je odgovoril, da se zavzema za odprto delovanje Banke Slovenije in za to, da se pogovarjajo z različnimi deležniki. »Ni prav, da bi bile naše odločitve zaprte med štiri stene in da bi odločali le na podlagi informacij strokovnih služb. Včasih stališča izmenjam tudi z zunanjimi strokovnjaki ali deležniki,« je orisal. Glede napovedanih privatizacij NLB in Abanke je dejal, da je »to vedno stvar lastnika«, je pa Banka Slovenije pri tem vključena v nadzor, v tem primeru skupaj z Evropsko centralno banko (ECB). Je pa za to, da država izpolni zaveze, ki jih je dala glede teh dveh bank, zlasti zato, ker sta banki pod pritiskom ukrepov Evropske komisije, ki zavirajo njuno poslovanje".