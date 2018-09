Vodje poslanskih skupin koalicije so se na današnjem rednem srečanju skušali uskladiti o imenu kandidata za novega guvernerja centralne banke, a se je izkazalo, da še nihče od prijavljenih v tem trenutku nima zagotovljene zadostne podpore. »Zatika se, ker kandidat potrebuje 46 glasov in ta trenutek jih nobeden od kandidatov nima,« je povedal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

Potrebovali bodo še nekaj časa

»Zaenkrat se še nismo uskladili, očitno bomo potrebovali še nekaj časa. Želim si, da bi ime dobili iz kroga tistih, ki so se prijavili na razpis. Obstaja sicer možnost šestega kandidata, a osebno se mi zdi nekoliko nehigienično, da kot favorit izpade nekdo, ki je prišel notri skozi zadnja vrata,« je po srečanju menil vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič.

Vodje vseh poslanskih skupin so prejšnji teden pri predsedniku republike Pahorju opravili pogovore na to temo. Med peterico kandidatov, ki so se prijavili na Pahorjev poziv, naj bi največ podpore uživala trenutna člana sveta Banke Slovenije in viceguvernerja Marko Bošnjak in Primož Dolenc, ki sedaj začasno vodi svet Banke Slovenije.

V LMŠ so v pogovorih pri Pahorju dali prednost Bošnjaku, druga izbira je Dolenc. Enako zagovarjata poslanca narodnih skupnosti. V SMC in SD podpirajo oba, v SNS bolj podpirajo Dolenca. Izrazito proti njemu in proti kandidatu Benjaminu Jošarju so v Levici, v SDS ne podpirajo nobenega od kandidatov.

V SAB in NSi bodo počakali na uradni predsednikov predlog. V NSi bi se premisleka lotili tudi, če bi Pahor predlagal šestega kandidata, o katerem sta z vodjo poslanske skupine NSi Jožetom Horvatom govorila, a Horvat ni želel izdati imena. Neformalni pogovori o tem potencialnem kandidatu tečejo, a za zdaj nič konkretnega, je dejal Horvat.

Pahor je kandidature za guvernerja začel zbirati konec aprila, potem ko je mandat guvernerja predčasno končal Boštjan Jazbec. Kandidature za to mesto so oddali Bošnjak, Dolenc, predsednik uprave Triglav skladov Jošar, nekdanja viceguvernerka Mejra Festić in nekdanji slovenski član Evropskega računskega sodišča Milan Martin Cvikl.

Pahor ima za premislek, koga bo predlagal DZ, čas do 19. septembra. Po posredovanju predloga kandidature DZ je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata. DZ bo o kandidatu glasoval najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga, glasovanje je tajno, kandidat pa za izvolitev potrebuje glasove večine vseh poslancev, torej 46.