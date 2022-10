Primož Dolenc, ki je že bil viceguverner in namestnik guvernerja Banke Slovenije, sedaj pa je v centralni banki svetovalec, uživa podporo koalicije. DZ bo o njegovi kandidaturi glasoval najpozneje v 30 dneh po prejemu predloga. Njegova javna predstavitev bo prihodnji teden, so danes sporočili iz urada predsednika republike.

Na Pahorjev poziv za zbiranje predlogov za viceguvernerja je po odhodu viceguvernerke Irene Vodopivec Jean prispelo pet kandidatur. Poleg Dolenca so jo oddali Jana Benčina Henigman, Arjana Brezigar Masten, Primož Simončič in Sibil Svilan.

Pahor za svet Banke Slovenije išče še enega kandidata. Njegov poziv, ki ga je objavil, ker se bo viceguvernerju Jožefu Bradešku februarja prihodnje leto iztekel mandat, je odprt še do 17. oktobra.

V svetu Banke Slovenije so sedaj poleg guvernerja Boštjana Vasleta še njegova namestnica in viceguvernerka Tina Žumer ter viceguvernerja Bradeško in Milan Martin Cvikl.

Pahor za ustavno sodnico predlaga Nežo Kogovšek Šalamon

Pahor je danes predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič posredoval tudi predlog Neže Kogovšek Šalamon za mesto sodnice ustavnega sodišča. Po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin sklepa, da kandidatka uživa potrebno podporo za izvolitev, so sporočili iz urada predsednika republike.

Predsednik ocenjuje, da kandidatka izpolnjujejo tudi zahtevane strokovne kriterije za opravljanje funkcije, za katero je predlagana. Javna predstavitev Kogovšek Šalomonove bo predvidoma potekala v sredo.