Meteorne vode so poplavile nekaj kleti v Ljubljani, Domžalah, Medvodah, Trbovljah in Brezovici, je razvidno s spletne strani Uprave RS za zaščito reševanje in reševanje.

V občini Slovenske Konjice je močan veter na cesto Zbelovo-Jernej pri Ločah podrl drevo, ki so ga delavci pristojnega podjetja že odstranili in sprostili promet. V občini Polzela je na cesto Polzela-Velenje voda nanosila kamenje in skale, ki so jih delavci cestnega podjetja že odstranili.

Na okopih v Celju je močan veter razkril ostrešje objekta, ki je v fazi prenove. Celjski poklicni gasilci so objekt začasno prekrili s folijo.

Agencija RS za okolje je v nedeljo izdala opozorilo, da bi lahko danes zjutraj močnejši sunki severnega vetra ponekod v severni in severovzhodni Slovenije presegli hitrost 70 kilometrov na uro.